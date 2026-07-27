Πάτρα: Τροχαίο με τραυματία αστυνομικό της Τροχαίας στον κόμβο Κουρτέση

Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό αστυνομικού της Τροχαίας Πατρών σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στον κόμβο Κουρτέση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο αστυνομικός κινούνταν με υπηρεσιακή μοτοσικλέτα όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο.

Από την πρόσκρουση ο αστυνομικός τραυματίστηκε στο χέρι και στο πόδι.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις χωρίς κατά τις τελευταίες πληροφορίες η κατάσταση της υγείας του να εμπνέει ανησυχία.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.







