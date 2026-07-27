Πάτρα: Σήμερα το τελευταίο «αντίο» στον Τάκη Παπασπυρόπουλο

Το τελευταίο αντίο θα πουν σήμερα, Δευτέρα, συγγενείς, φίλοι και όσοι τον γνώρισαν στον Τάκη Παπασπυρόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, έπειτα από γενναία μάχη με τη λευχαιμία.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 11:00 το πρωί από τον Ιερό Ναό Παντανάσσης Πατρών, ενορία στην οποία ανήκε το πατρικό του σπίτι.

Ο εκλιπών άφησε την τελευταία του πνοή το μεσημέρι του Σαββάτου στην Αιματολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών στο Ρίο, όπου νοσηλευόταν. Είχε δώσει πολύμηνη μάχη με τη λευχαιμία και, παρά τα αισιόδοξα μηνύματα που υπήρχαν μετά τη νοσηλεία του κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε έπειτα από υποτροπή της νόσου.

Ο Τάκης Παπασπυρόπουλος εργάστηκε για πολλά χρόνια στον τραπεζικό κλάδο, ξεκινώντας την επαγγελματική του πορεία από την Εμπορική Τράπεζα και ολοκληρώνοντάς την στην Τράπεζα Πειραιώς, από όπου και συνταξιοδοτήθηκε. Όσοι τον γνώριζαν κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο με ήθος, αξιοπρέπεια και δημοκρατικές αρχές, που έχαιρε εκτίμησης τόσο στον επαγγελματικό όσο και στον κοινωνικό του κύκλο.

Αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, τη γνωστή συνδικαλίστρια Ντίνα Πεταλά, με την οποία συμπορεύτηκαν για δεκαετίες, καθώς και τα δύο παιδιά τους, τη Μαρία, μητέρα δύο κοριτσιών, και τον Κωνσταντίνο.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η ανάρτηση της συζύγου του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την οποία τον αποχαιρέτησε γράφοντας:

«Σε ποια θάλασσα αρμενίζεις... Καλό ταξίδι στο φως, καρδιά μου!»

Ο εκλιπών ήταν επίσης γιος συνταξιούχου δημοτικού υπαλλήλου του Δήμου Πατρέων, ο οποίος είχε συνδέσει το όνομά του με τη μεταπολεμική ιστορία της πόλης και τη δημοκρατική του δράση.

Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει θλίψη στην τοπική κοινωνία, καθώς συγγενείς, φίλοι και παλιοί συνεργάτες αποχαιρετούν έναν άνθρωπο που άφησε το δικό του αποτύπωμα τόσο στον επαγγελματικό όσο και στον κοινωνικό χώρο της Πάτρας.