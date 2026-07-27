Αδειούχοι στον δρόμο, βενζίνη στα ύψη - Το κόστος των μετακινήσεων ανεβαίνει

Με τους εθνικούς οδικούς άξονες και τα λιμάνια της χώρας να καταγράφουν οριακές πληρότητες, η κορύφωση της θερινής εξόδου των αδειούχων πραγματοποιείται φέτος υπό το βάρος μιας επώδυνης παραμέτρου: της υψηλής τιμής στα καύσιμα.

Και πάλι στα δύο ευρώ η τιμή των καυσίμων

Τα αστικά κέντρα σταδιακά αδειάζουν,

Βαθιά το χέρι στην τσέπη

Όμως, οι εκδρομείς καλούνται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη πριν καν ξεκινήσουν τις διακοπές τους, καθώς το κόστος της μετακίνησης εξελίσσεται σε έναν από τους μεγαλύτερους πονοκεφάλους του οικογενειακού προϋπολογισμού.