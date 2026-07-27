Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Κρήνη λόγω ασφαλτοστρώσεων – Πού θα διακοπεί η κυκλοφορία

Πάτρα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Κρήν...

Ολικός αποκλεισμός της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου στις 28 και 29 Ιουλίου

Σε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχωρά ο Δήμος Πατρέων, λόγω εκτέλεσης εργασιών ασφαλτόστρωσης στο πλαίσιο της εργολαβίας «Οδοποιία Δημοτικών Ενοτήτων Μεσσάτιδας - Παραλίας - Βραχνεΐκων (2023)».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Έργων Υποδομής, την Τρίτη 28 και την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, από τις 08:00 έως τις 17:00, θα ισχύσει ολική διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, στην Κοινότητα Κρήνης

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κίνηση των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω παρακείμενων οδών, σύμφωνα με την προσωρινή εργοταξιακή σήμανση που θα τοποθετηθεί στην περιοχή.

Ο Δήμος Πατρέων καλεί τους οδηγούς να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να ακολουθούν τις υποδείξεις της σήμανσης και να προγραμματίζουν εγκαίρως τις μετακινήσεις τους, ώστε να αποφευχθεί η ταλαιπωρία.

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κρήνη Πατρών Διακοπή Κυκλοφορίας
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u039a\u03c1\u03ae\u03bd\u03b7 \u03a0\u03b1\u03c4\u03c1\u03ce\u03bd","\u0394\u03b9\u03b1\u03ba\u03bf\u03c0\u03ae \u039a\u03c5\u03ba\u03bb\u03bf\u03c6\u03bf\u03c1\u03af\u03b1\u03c2"]
839378
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις