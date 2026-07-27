Πάτρα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Κρήνη λόγω ασφαλτοστρώσεων – Πού θα διακοπεί η κυκλοφορία

Σε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχωρά ο Δήμος Πατρέων, λόγω εκτέλεσης εργασιών ασφαλτόστρωσης στο πλαίσιο της εργολαβίας «Οδοποιία Δημοτικών Ενοτήτων Μεσσάτιδας - Παραλίας - Βραχνεΐκων (2023)».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Έργων Υποδομής, την Τρίτη 28 και την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, από τις 08:00 έως τις 17:00, θα ισχύσει ολική διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, στην Κοινότητα Κρήνης

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κίνηση των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω παρακείμενων οδών, σύμφωνα με την προσωρινή εργοταξιακή σήμανση που θα τοποθετηθεί στην περιοχή.

Ο Δήμος Πατρέων καλεί τους οδηγούς να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να ακολουθούν τις υποδείξεις της σήμανσης και να προγραμματίζουν εγκαίρως τις μετακινήσεις τους, ώστε να αποφευχθεί η ταλαιπωρία.