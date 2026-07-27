Πανσέληνος Ιουλίου 2026: Πότε θα φωτίσει τον καλοκαιρινό ουρανό το «Φεγγάρι του Ελαφιού»

Ένα από τα πιο όμορφα αστρονομικά φαινόμενα της χρονιάς πλησιάζει.



Ένα από τα πιο εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα του καλοκαιριού πλησιάζει, καθώς η πανσέληνος του Ιουλίου, γνωστή και ως «Φεγγάρι του Ελαφιού» (Buck Moon), θα κάνει την εμφάνισή της στον νυχτερινό ουρανό, προσφέροντας ένα ξεχωριστό θέαμα σε όσους στρέψουν το βλέμμα τους προς τη Σελήνη.

Η πανσέληνος αναμένεται να κορυφώσει τη φωτεινότητά της την Τετάρτη 29 Ιουλίου, ενώ η καλύτερη στιγμή για παρατήρηση θα είναι λίγο μετά τη δύση του Ήλιου, όταν η Σελήνη θα ανατέλλει χαμηλά στον νοτιοανατολικό ορίζοντα και θα δημιουργεί ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό σκηνικό στον καλοκαιρινό ουρανό.

Γιατί ονομάζεται «Φεγγάρι του Ελαφιού»

Η ονομασία «Φεγγάρι του Ελαφιού» προέρχεται από την παράδοση των ιθαγενών της Βόρειας Αμερικής, οι οποίοι έδιναν ονόματα στις πανσελήνους ανάλογα με τα φυσικά φαινόμενα και τις εποχικές αλλαγές.

Η πανσέληνος του Ιουλίου συνδέθηκε με την περίοδο κατά την οποία τα αρσενικά ελάφια αναπτύσσουν τα νέα τους κέρατα, τα οποία αρχικά καλύπτονται από ένα μαλακό, βελούδινο περίβλημα μέχρι να ολοκληρωθεί η ανάπτυξή τους.

Το συγκεκριμένο φεγγάρι είναι επίσης γνωστό σε ορισμένες παραδόσεις ως «Πανσέληνος του Κεραυνού» και «Πανσέληνος του Σανού», ονομασίες που συνδέονται με τα χαρακτηριστικά του Ιουλίου στη φύση και το κλίμα.

Πώς και πότε θα το παρατηρήσουμε

Παρότι η Σελήνη θα βρίσκεται επίσημα στη φάση της πλήρους πανσελήνου στις 29 Ιουλίου, η πιο όμορφη εικόνα αναμένεται λίγο μετά το ηλιοβασίλεμα, όταν θα αρχίσει να ανατέλλει στον ορίζοντα με το χαρακτηριστικό μεγάλο και φωτεινό της σχήμα.

Οι ειδικοί προτείνουν σημεία με όσο το δυνατόν λιγότερη φωτορύπανση, ώστε οι παρατηρητές να απολαύσουν καλύτερα το φαινόμενο και τις λεπτομέρειες της σεληνιακής επιφάνειας.

Η πανσέληνος του Ιουλίου αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή φαινόμενα για τους λάτρεις της αστρονομίας, καθώς συνδυάζει την ομορφιά της καλοκαιρινής νύχτας με ένα εντυπωσιακό φυσικό θέαμα.

Το «Φεγγάρι του Ελαφιού» έρχεται λίγες ημέρες πριν από ένα ακόμη σημαντικό αστρονομικό γεγονός, την ολική έκλειψη Ηλίου στις 12 Αυγούστου, που αναμένεται να τραβήξει το ενδιαφέρον παρατηρητών σε πολλές περιοχές του κόσμου.

Οι φίλοι του νυχτερινού ουρανού έχουν έτσι την ευκαιρία να απολαύσουν δύο ξεχωριστά φαινόμενα μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού.

Οι υπόλοιποι πανσέληνοι της χρονιάς:

28 Αυγούστου: Το «Φεγγάρι του Καλαμποκιού» θα φωτίσει τον ουρανό και είναι άμεσα συνυφασμένο με την συγκομιδή. Αυτή η Πανσέληνος, συμβολίζει τη γείωση, την ξεκούραση και τον απολογισμό των κεκτημένων.

26 Σεπτεμβρίου: Τον ουρανό θα φωτίσει το «Φεγγάρι της συγκομιδής», με την Πανσέληνο να πλησιάζει στην φθινοπωρινή ισημερία, χαρίζοντας φως για περισσότερη ώρα μέσα στην ημέρα στους καλλιεργητές, δίνοντας την ευκαιρία για περισσότερη εργασία. Η Σελήνη του Σεπτεμβρίου, σχετίζεται με την μετάβαση, την απελευθέρωση και την προετοιμασία.

26 Οκτωβρίου: «Η Πανσέληνος των Κυνηγών», μετά την συγκομιδή, έρχεται η περισυλλογή των κεκτημένων και η προετοιμασία για το χειμώνα. Αυτό ακριβώς συμβολίζει και η εν λόγω Σελήνη.

24 Νοεμβρίου: «Η Σελήνη του Κάστορα», πήρε το όνομά της από το μικρό ζώο που κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου εξοπλίζει τα φράγματα για να προστατεύσει τη φωλιά του από τα νερά. Έτσι, το Φεγγάρι του Νοεμβρίου αντιπροσωπεύει την ασφάλεια και την προνοητικότητα. Να σημειωθεί μάλιστα πως αναμένεται να είναι η μία από τις τρεις Υπερπανσελήνους του έτους.

24 Δεκεμβρίου: Έρχεται η τρίτη Υπερπανσέληνος του 2026 και φέρει το όνομα «Ψυχρή Σελήνη», που σηματοδοτεί το τέλος του έτους, τις μεγάλες νύχτες και την ηρεμία. Έτσι το φεγγάρι αυτό συμβολίζει την λήξη και τον ερχομό του νέου και του φωτός.