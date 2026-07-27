Αγρίνιο: Συγκλονίζει η απώλεια του 46χρονου Δημήτρη Καρτσακάλη

Ο Δημήτρης Καρτσακάλης άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 46 ετών με την είδηση του θανάτου του να βυθίζει στο πένθος την ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου
Ο Δημήτρης Καρτσακάλης άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 46 ετών με την είδηση του θανάτου του να βυθίζει στο πένθος την ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου.
Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2026 και ώρα 18:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κοιμητήριο Αγρινίου.
Να σημειωθεί πως η σορός θα βρίσκεται στην Εκκλησία μισή ώρα νωρίτερα από τις 17:30 και θα τη συνοδεύσουν για το τελευταίο «αντίο» η μητέρα, τα αδέλφια, η ανιψιά, οι θείοι, τα ξαδέλφια, λοιποί συγγενείς, φίλοι και γνωστοί.
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