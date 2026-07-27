Αγνώριστος ο Τζόνι Ντεπ ως Σκρουτζ στο τρέιλερ της ταινίας «Ebenezer»

Αγνώριστος εμφανίζεται ο Τζόνι Ντεπ στο πρώτο τρέιλερ της νέας ταινίας «Ebenezer», όπου υποδύεται τον Εμπενίζερ Σκρουτζ, τον κεντρικό χαρακτήρα της κλασικής χριστουγεννιάτικης ιστορίας του Καρόλου Ντίκενς.

Στα πρώτα πλάνα, ο ηθοποιός παρουσιάζεται με μια σκοτεινή, γοτθική εμφάνιση, που ταιριάζει στο ύφος της ταινίας του σκηνοθέτη Τι Γουέστ. Με έντονο μακιγιάζ, χαρακτηριστική ενδυμασία εποχής, ο Ντεπ δίνει τη δική του εκδοχή στον γνωστό φιλάργυρο και κυνικό ήρωα.

Το τρέιλερ παρουσιάζει έναν διαφορετικό Σκρουτζ, με στοιχεία «μαύρου χιούμορ» και πιο κωμικές στιγμές, ενώ παράλληλα διατηρεί τη σκοτεινή ατμόσφαιρα που χαρακτηρίζει τις ταινίες του Τι Γουέστ. Σε ένα από τα στιγμιότυπα, ο χαρακτήρας του Τζόνι Ντεπ εμφανίζεται ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι, ενώ σε άλλο πετά χιονόμπαλες σε ένα ζευγάρι.

Δείτε το τρέιλερ του «Ebenezer»