Έρχεται νέο κύμα ζέστης με 39άρια, σκόνη και ισχυρά μελτέμια

Η πρόγνωση του καιρού για τις τελευταίες μέρες του Ιουλίου

Με αρκετή ζέστη ξεκινά η νέα εβδομάδα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, καθώς θερμές αέριες μάζες από τη βόρεια Αφρική θα επηρεάσουν τη χώρα μας, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία. Παράλληλα, ευνοείται η μεταφορά σαχαριανής σκόνης, με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις έως την Τετάρτη να εντοπίζονται στη δυτική, την κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα.

Πιο αναλυτικά, σήμερα Δευτέρα 27/7/2026, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα, τους 36 βαθμούς στην Κρήτη και τους 32 βαθμούς στις Κυκλάδες και το Ιόνιο.

Για την Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς. Στη Θεσσαλονίκη, μετά το μεσημέρι, υπάρχει πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα πνέουν ασθενείς και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές έως νοτιοδυτικές διευθύνσεις, φτάνοντας τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Την Τρίτη η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμη περισσότερο, φτάνοντας τους 38 με 39 βαθμούς στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ενώ στις Κυκλάδες η μέγιστη θερμοκρασία θα παραμείνει κοντά στους 32 βαθμούς.