Οι κόρες της Αρετής: Ποια είναι η ισχυρή οικογένεια Κεχαγιά

Ο Alpha συνεχίζει δυναμικά να επενδύει στη μυθοπλασία και παρουσιάζει τη μεγάλη δραματική σειρά «Οι κόρες της Αρετής», που έρχεται τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Μια ιστορία που στο κέντρο της βλέπουμε την μάνα – Αρετή που, θέλοντας να προσφέρει τα πάντα στις κόρες της, τις οδηγεί σε έναν κόσμο όπου η αγάπη, η εξουσία και η φιλοδοξία έχουν το τίμημά τους.

Όταν οι ζωές τους διασταυρώνονται με την ισχυρή οικογένεια Κεχαγιά, δύο διαφορετικοί κόσμοι συγκρούονται και η φιλοδοξία, η αγάπη και τα μυστικά θα δοκιμάσουν τις αντοχές και τις σχέσεις όλων.

Ποια είναι η ισχυρή οικογένεια Κεχαγιά…

Ο Γιάννος Περλέγκας είναι ο Λεωνίδας Κεχαγιάς

Ισχυρός, απαιτητικός και βαθιά προσηλωμένος στις αρχές του, ο Λεωνίδας Κεχαγιάς είναι ο άνθρωπος που κρατά στα χέρια του την οικογένειά του. Έχει μάθει να εμπιστεύεται τη λογική περισσότερο από το συναίσθημα, όμως η ζωή θα τον αναγκάσει να αναμετρηθεί με το παρελθόν και με όσα κρατούσε για χρόνια καλά κρυμμένα.