«Ώρα Πατρών»: Ζητά άμεση χρηματοδότηση για «Κιβωτό της Αγάπης» και «Μέριμνα»

Τη στήριξή της στα αιτήματα των ιδρυμάτων «Κιβωτός της Αγάπης» και «Μέριμνα» εκφράζει η δημοτική παράταξη « Ώρα Πατρών», η οποία συμμετείχε στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα, με αφορμή τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δύο δομές.

Σε ανακοίνωσή της, η παράταξη κάνει λόγο για παρατεταμένη υποχρηματοδότηση, η οποία, όπως υποστηρίζει, θέτει σε κίνδυνο τη συνέχιση της λειτουργίας των ιδρυμάτων, ενώ ζητά την άμεση οικονομική τους ενίσχυση.

Η ανακοίνωση της «Ώρα Πατρών»

«Η παράταξή μας "Ώρα Πατρών" παραβρέθηκε στη συγκέντρωση της "Κιβωτού της Αγάπης" και της "Μέριμνας", δύο ιδρυμάτων της Πάτρας που αντιμετωπίζουν έντονες οικονομικές δυσκολίες, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο ακόμη και τη συνέχιση της λειτουργίας τους.

Τα δύο ιδρύματα εκπέμπουν SOS, καθώς, όπως αναφέρουν, βρίσκονται αντιμέτωπα με χρόνια υποχρηματοδότηση, ιδιαίτερα από το 2019 και μετά. Παράλληλα, εκτός από τις σημαντικές οικονομικές οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην καταβολή των δεδουλευμένων προς τους εργαζόμενους, οι οποίοι, όπως επισημαίνεται, καταβάλλουν καθημερινά υπεράνθρωπες προσπάθειες για να διατηρήσουν τις δομές σε λειτουργία.

Η παράταξη υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση, αντί να προχωρήσει στην αναγκαία χρηματοδότηση, ζητά από τις ίδιες τις δομές να καταθέσουν μελέτη βιωσιμότητας, χαρακτηρίζοντας την επιλογή αυτή ως υποκριτική.

Παράλληλα, ασκεί κριτική στις τοποθετήσεις του προέδρου της ΔΕΕΠ Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να δικαιολογήσει την κυβερνητική πολιτική, ενώ εκφράζει την άποψη ότι στόχος είναι η μεταφορά των συγκεκριμένων δομών σε ιδιωτικά συμφέροντα.

Η "Ώρα Πατρών" υπενθυμίζει ακόμη ότι, σύμφωνα με τη θέση της, κατά την περίοδο των μνημονίων οι συγκεκριμένες κοινωνικές δομές στηρίχθηκαν οικονομικά, επειδή αποτελούσαν πολιτική προτεραιότητα, ενώ κατηγορεί τη σημερινή κυβέρνηση για αδιαφορία απέναντι στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Καταλήγοντας, η παράταξη δηλώνει ότι στηρίζει πλήρως τα αιτήματα της "Κιβωτού της Αγάπης" και της "Μέριμνας" και ζητά άμεση χρηματοδότηση, προειδοποιώντας ότι τυχόν διακοπή της λειτουργίας τους θα βαρύνει πολιτικά την κυβέρνηση.»