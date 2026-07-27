Πάτρα: Βαρύ πένθος για τον 50χρονο Γιώργο Αβραμόπουλο – Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία από το θανατηφόρο τροχαίο στην Κανελλοπούλου

Πατέρας ενός μικρού παιδιού και εργαζόμενος στον Δήμο Πατρέων ο άτυχος δικυκλιστής
Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην Πάτρα ο θάνατος του 50χρονου Γιώργου Αβραμόπουλου, του δημοτικού υπαλλήλου που έχασε τη ζωή του στο σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην οδό Κανελλοπούλου.
Ο άτυχος άνδρας, ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός στους συναδέλφους και στους ανθρώπους που τον γνώριζαν, εργαζόταν επί σειρά ετών στον Δήμο Πατρέων ως χειριστής στην υπηρεσία του ΧΥΤΑ Ξερόλακκας, ενώ ήταν πατέρας ενός μικρού παιδιού, το οποίο απέκτησε με τη σύζυγό του Λεμονιά. Η είδηση του θανάτου του βύθισε στο πένθος την οικογένειά του, τους φίλους του αλλά και ολόκληρη τη δημοτική κοινότητα.
Η μοιραία σύγκρουση
Το δυστύχημα σημειώθηκε στη μεγάλη στροφή της οδού Κανελλοπούλου, λίγο μετά τα πρατήρια καυσίμων, σε ένα σημείο που εδώ και χρόνια χαρακτηρίζεται από κατοίκους και οδηγούς ως ιδιαίτερα επικίνδυνο.
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το δίκυκλο που οδηγούσε ο 50χρονος συγκρούστηκε, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, με επιβατικό αυτοκίνητο που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, ώστε ο αναβάτης τραυματίστηκε θανάσιμα.
Στο σημείο έφτασαν άμεσα διασώστες του ΕΚΑΒ, ωστόσο δεν κατέστη δυνατό να τον επαναφέρουν, καθώς είχε υποκύψει στα τραύματά του.
Ο οδηγός του αυτοκινήτου παρέμεινε στον τόπο του δυστυχήματος, εμφανώς συγκλονισμένος, ενώ η Τροχαία Πατρών έχει αναλάβει την προανάκριση για να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.
Όσοι συνεργάστηκαν με τον Γιώργο Αβραμόπουλο κάνουν λόγο για έναν εργατικό, ήρεμο και ιδιαίτερα αγαπητό άνθρωπο, που υπηρετούσε με συνέπεια και υπευθυνότητα τα καθήκοντά του στον Δήμο Πατρέων.
Η απώλειά του έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση στους συναδέλφους του, οι οποίοι μιλούν για έναν άνθρωπο χαμηλών τόνων, πρόθυμο να βοηθήσει και αφοσιωμένο τόσο στην εργασία όσο και στην οικογένειά του.
Επανέρχεται η συζήτηση για την Κανελλοπούλου
Το νέο δυστύχημα επαναφέρει στο προσκήνιο τις διαχρονικές επισημάνσεις για την επικινδυνότητα της οδού Κανελλοπούλου. Η συγκεκριμένη στροφή έχει απασχολήσει πολλές φορές τις αρχές, καθώς στο παρελθόν έχουν σημειωθεί αρκετά τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα.
Κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για σημείο με περιορισμένη ορατότητα και αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο, ζητώντας να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα οδικής ασφάλειας ώστε να αποφευχθούν νέες τραγωδίες.
Οι έρευνες της Τροχαίας συνεχίζονται, ενώ τα αποτελέσματα της προανάκρισης αναμένεται να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια της μοιραίας σύγκρουσης.
Συλλυπητήρια ανακοίνωση Δημάρχου Πατρέων
Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, εκφράζει την βαθιά του θλίψη, για τον τραγικό θάνατο του Γιώργου Αβραμόπουλου, εργαζόμενου του Δήμου Πατρέων, χειριστή μηχανημάτων στον Τομέα Καθαριότητας και μέλους του Δ.Σ. του Σωματείου Οδηγών, Χειριστών και λοιπών υπαλλήλων του Δήμου Πατρέων.
Ο Δήμαρχος συλλυπείται από καρδιάς την οικογένεια του, τους οικείους του και τους συναδέλφους του.
Ο Αντιδήμαρχος Αυτεπιστασίας, Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Μιχάλης Αναστασίου, εκφράζει την θλίψη του, για τον τραγικό θάνατο του Γιώργου Αβραμόπουλου, χειριστή μηχανημάτων στον Τομέα Καθαριότητας και μέλους του Δ.Σ. του Σωματείου Οδηγών, Χειριστών και λοιπών υπαλλήλων του Δήμου Πατρέων και συλλυπείται από καρδιάς την οικογένειά του, τους οικείους του και τους συναδέλφους του.
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