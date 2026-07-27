Πάτρα: Βαρύ πένθος για τον 50χρονο Γιώργο Αβραμόπουλο – Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία από το θανατηφόρο τροχαίο στην Κανελλοπούλου

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην Πάτρα ο θάνατος του 50χρονου Γιώργου Αβραμόπουλου, του δημοτικού υπαλλήλου που έχασε τη ζωή του στο σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην οδό Κανελλοπούλου.

Ο άτυχος άνδρας, ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός στους συναδέλφους και στους ανθρώπους που τον γνώριζαν, εργαζόταν επί σειρά ετών στον Δήμο Πατρέων ως χειριστής στην υπηρεσία του ΧΥΤΑ Ξερόλακκας, ενώ ήταν πατέρας ενός μικρού παιδιού, το οποίο απέκτησε με τη σύζυγό του Λεμονιά. Η είδηση του θανάτου του βύθισε στο πένθος την οικογένειά του, τους φίλους του αλλά και ολόκληρη τη δημοτική κοινότητα.

Η μοιραία σύγκρουση

Το δυστύχημα σημειώθηκε στη μεγάλη στροφή της οδού Κανελλοπούλου, λίγο μετά τα πρατήρια καυσίμων, σε ένα σημείο που εδώ και χρόνια χαρακτηρίζεται από κατοίκους και οδηγούς ως ιδιαίτερα επικίνδυνο.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το δίκυκλο που οδηγούσε ο 50χρονος συγκρούστηκε, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, με επιβατικό αυτοκίνητο που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, ώστε ο αναβάτης τραυματίστηκε θανάσιμα.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα διασώστες του ΕΚΑΒ, ωστόσο δεν κατέστη δυνατό να τον επαναφέρουν, καθώς είχε υποκύψει στα τραύματά του.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου παρέμεινε στον τόπο του δυστυχήματος, εμφανώς συγκλονισμένος, ενώ η Τροχαία Πατρών έχει αναλάβει την προανάκριση για να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.