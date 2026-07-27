Σπαρακτικές εικόνες στα πύρινα μέτωπα σε Γαλλία και Ισπανία: Ελάφια και άλογα τρέχουν να σωθούν από τις φλόγες

Σε βίντεο από τα μέτωπα και στις δύο χώρες φαίνονται άλογα, πρόβατα και μοσχάρια να τρέχουν πανικόβλητα μέσα στις φλόγες
Εικόνες καταστροφής και πόνου καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες τόσο στην Ισπανία όσο και στη Γαλλία από τα τεράστια μέτωπα φωτιάς που απειλούν ακόμα και μεγάλα αστικά κέντρα.
Τη στιγμή που χιλιάδες στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη και περίπου 500.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, ο νους πολλών πηγαίνει και στα ζώα που είτε ζουν στα δάση είτε σε φάρμες σε δασικές περιοχές.
Οι εικόνες που μας έρχονται από Γαλλία και Ισπανία προκαλούν τρόμο. Οι πυροσβέστες παλεύουν με κάθε μέσο να σβήσουν τις φωτιές, να σώσουν εκτάσεις και περιουσίες και να βοηθήσουν όποιο ζώο βρουν μπροστά τους. Πρόβατα, κουνέλια, ελάφια και άγρια άλογα τρέχουν να ξεφύγουν από τις φλόγες. Ο καπνός αποπνικτικός, κάνοντας κάθε βήμα τους ακόμη πιο δύσκολο.
Στρατιωτικοί πυροσβέστες της Ισπανίας, καταγράφονται σε βίντεο να περιθάλπουν ζώα που βρέθηκαν εκτεθειμένα στον καπνό, τη ζέστη και τις συνέπειες της μεγάλης δασικής φωτιάς.
Οι πυροσβέστες τούς προσφέρουν νερό και προσπαθούν να διαμορφώσουν όσο το δυνατόν ασφαλέστερες συνθήκες, παρά τη δύσκολη κατάσταση γύρω τους.
«Σε σώσαμε», ακούγεται να λέει ένας από τους άνδρες, σε μια μικρή στιγμή ανακούφισης. Οι αρχές κάνουν έκκληση στους κατοίκους να αφήσουν ελεύθερα τα ζώα τους, ώστε να έχουν έστω και μία ευκαιρία να σωθούν από τις φλόγες.
Σε άλλα βίντεο φαίνονται άλογα να τρέχουν τρομαγμένα στον δρόμο.
Οι φιλοζωικές οργανώσεις συνεχίζουν και ζητούν από τους κατοίκους που εκκενώνουν να πάρουν μαζί τους τα κατοικίδιά τους.
Όσον αφορά την άγρια ζωή, προσεύχονται ώστε τα ζώα να βρουν διέξοδο ανάμεσα στις φλόγες.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν και δίνουν σκληρή μάχη με τα μέτωπα φωτιάς σε Γαλλία και Ισπανία. Η εικόνα του μετώπου φαίνεται πως είναι αρκετά βελτιωμένη σε αντίθεση με το μέτωπο που απειλεί το Μπορντό και καίει ό,τι βρει στο διάβα του. Υπολογίζεται πως σχεδόν 1 εκατ. στρέμματα έχουν μετατραπεί ήδη σε στάχτη.
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