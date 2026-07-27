Ανθρωποκυνηγητό για τον οδηγό της κινηματογραφικής καταδίωξης στο Αντίρριο

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας για τον εντοπισμό του άνδρα που κατάφερε να διαφύγει ύστερα από τη θεαματική καταδίωξη που ξεκίνησε από την Κορινθία και κατέληξε στο Αντίρριο τα ξημερώματα της Κυριακής.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν επεκτείνει τις αναζητήσεις όχι μόνο στην ευρύτερη περιοχή του Αντιρρίου και της Ναυπακτίας, αλλά και σε γειτονικές περιοχές της Αχαΐας, ακόμη και στην Πάτρα, εξετάζοντας το ενδεχόμενο ο καταζητούμενος να διέφυγε προς το Ρίο με πλοιάριο της γραμμής.

Την ίδια ώρα, σε βάρος του έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, κατά την προσπάθειά του να διαφύγει εμβόλισε δύο φορές με το όχημά του τα περιπολικά που είχαν αναπτυχθεί στη δυτική προβλήτα του Αντιρρίου για να τον ακινητοποιήσουν.

Πώς εξελίχθηκε η καταδίωξη

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν ο οδηγός του οχήματος, που φέρεται να είχε αφαιρέσει αποσκευές από τουρίστες στην περιοχή των Μεγάρων, εντοπίστηκε από αστυνομικούς κοντά στην Κόρινθο. Παρά το σήμα για έλεγχο, ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και επιχείρησε να διαφύγει, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μια μεγάλη καταδίωξη στην Ολυμπία Οδό.

Η επιχείρηση συνεχίστηκε στην Αχαΐα, όπου τη σκυτάλη ανέλαβαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης Πατρών. Ο δράστης διέσχισε τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου παραβιάζοντας τη μπάρα των διοδίων και, σύμφωνα με πληροφορίες, κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, δημιουργώντας εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για διερχόμενους οδηγούς και εργαζόμενους.

Λίγο αργότερα, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών της Αχαΐας και της Αιτωλίας, το όχημα ακινητοποιήθηκε σε αγροτική περιοχή του Αντιρρίου. Εκεί ο οδηγός επιχείρησε να διασπάσει τον αστυνομικό κλοιό, εμβολίζοντας δύο φορές περιπολικό με την όπισθεν. Οι αστυνομικοί πυροβόλησαν στα ελαστικά του οχήματος προκειμένου να το ακινητοποιήσουν, ωστόσο ο άνδρας εγκατέλειψε το αυτοκίνητο και κατάφερε να διαφύγει πεζός.

Συγχαρητήρια της ΠΟΑΣΥ στους αστυνομικούς

Για τη διαχείριση του ιδιαίτερα επικίνδυνου περιστατικού, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (ΠΟΑΣΥ) εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εκφράζει τα συγχαρητήριά της προς όλους τους αστυνομικούς που συμμετείχαν στην επιχείρηση.

Όπως επισημαίνει, οι αστυνομικοί των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αχαΐας, Κορινθίας και Αιτωλίας επέδειξαν επαγγελματισμό, ψυχραιμία, επιχειρησιακή ετοιμότητα και άριστο συντονισμό, διαχειριζόμενοι μια υπόθεση υψηλού κινδύνου.

Η Ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι ο δράστης, προκειμένου να διαφύγει, κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου, παραβίασε τα διόδια και εμβόλισε δύο περιπολικά, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τόσο τους αστυνομικούς όσο και ανυποψίαστους πολίτες.

Παράλληλα, τονίζει ότι το περιστατικό αναδεικνύει τις ιδιαίτερα απαιτητικές και επικίνδυνες συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχειρούν καθημερινά οι αστυνομικοί, καλούμενοι να λάβουν κρίσιμες αποφάσεις μέσα σε ελάχιστο χρόνο, με γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της δημόσιας ασφάλειας.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του καταζητούμενου συνεχίζονται, ενώ οι αστυνομικές αρχές αξιοποιούν κάθε διαθέσιμο στοιχείο προκειμένου να φτάσουν στα ίχνη του.