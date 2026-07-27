Καλλιθέα Αχαΐας: Απομακρύνθηκαν οι κορύνες και αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον δρόμο προς Χαλανδρίτσα

Σημαντική παρέμβαση για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας ολοκληρώνεται στην Καλλιθέα Αχαΐας, καθώς απομακρύνθηκαν οι κορύνες που παρέμεναν επί χρόνια στο οδόστρωμα, λίγο πριν από τη διασταύρωση προς Χαλανδρίτσα, ενώ στο σημείο τοποθετήθηκε και νέος ασφαλτοτάπητας.

Την εξέλιξη γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Χαράλαμπος Μπονάνος, ο οποίος ανέφερε ότι διαπίστωσε την πρόοδο των εργασιών κατά τη μετάβασή του προς τα Καλάβρυτα, μέσω Χαλανδρίτσας, για τη συμμετοχή του σε ημερίδα.

Όπως σημειώνει, η απομάκρυνση των κορυνών και η αποκατάσταση της ομαλής κυκλοφορίας αποτελούσαν μια αναγκαία παρέμβαση, για την οποία είχε επανειλημμένα ζητήσει να δοθεί λύση από τις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας.

Παράλληλα, ο κ. Μπονάνος αποδίδει τα εύσημα στα στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου, ενώ κάνει ιδιαίτερη αναφορά και στον περιφερειακό σύμβουλο Χρήστο Μητρογιώργο για τη συμβολή του στην προώθηση της παρέμβασης.