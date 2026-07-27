Τα τρία ζώδια που θα απολαύσουν επιτυχίες στα οικονομικά τους αυτή την εβδομάδα

Με την ευθυγράμμιση του Δία και του Ήλιου στον Λέοντα στις 29 Ιουλίου, έρχεται μια ημέρα γεμάτη αφθονία.

Στο μεταξύ, η Πανσέληνος στον Υδροχόο μάς παρακινεί να έχουμε πίστη ότι κάτι μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο. Είτε στις αποταμιεύσεις μας είτε στα εισοδήματά μας. Ειδικά αν ανήκουμε σε κάποιο από τα παρακάτω τρία ζώδια, θα δούμε ευνοϊκές αλλαγές στα οικονομικά μας.

Καρκίνος

Προετοιμαστείτε για μια εποχή αφθονίας, ειδικά με την ευθυγράμμιση του Δία και του Ήλιου στον Λέοντα στις 29 Ιουλίου, που σας φέρνει αναπάντεχες ευκαιρίες. Ο Λέων ενισχύει την αυτοπεποίθησή σας προς αυτή την κατεύθυνση, ενθαρρύνοντάς σας να αναλάβετε δράση και να αγκαλιάσετε τις αλλαγές που ήδη περιμένουν στο κατώφλι σας, να τους ανοίξετε την πόρτα. Τις ημέρες που προηγούνται θα αναρωτηθείτε προς ποια κατεύθυνση πηγαίνετε. Είστε ανοιχτοί στις αλλαγές που θέλετε να γίνουν ή αντιστέκεστε σε αυτές; Το μόνο βέβαιο είναι πως σας αξίζει ό,τι επιθυμείτε και αξίζει να αναθεωρείτε τα σχέδιά σας μπροστά σε μια ευκαιρία που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.

Αιγόκερως

Έχετε δύο επιλογές: είτε να συνεχίσετε να κάνετε τα πάντα όπως τα κάνατε μέχρι τώρα είτε να παραδοθείτε στο σύμπαν. Πόσο κοντά είναι η ζωή που ζείτε στα όνειρά σας; Αν νιώθετε να έχετε τελματώσει, μήπως στρέφετε το βλέμμα μακριά από τα σημάδια που σας δίνει ο ουρανός; Αυτές οι μέρες σας φέρνουν αυτοπεποίθηση και άνεση ακόμα και στις δύσκολες στιγμές. Παρακολουθήστε ό,τι έρχεται και, με την Πανσέληνο στις 29 Ιουλίου, αγκαλιάστε επιτέλους το πεπρωμένο σας. Ανοιχτείτε στον τρόπο σκέψης ενός Υδροχόου, που είναι αρκετά αντισυμβατικός ώστε να σας δείξει νέους τρόπους για να αυξήσετε τα εισοδήματα και τις αποταμιεύσεις σας, χωρίς να φοβηθείτε τα ρίσκα.

Λέων

Με την ευθυγράμμιση της Αφροδίτης με τον Άρη στους Διδύμους, στις 29 Ιουλίου, εισβάλλει στη ζωή σας ένα κύμα θετικής ενέργειας και αφθονίας. Η Αφροδίτη σάς βοηθάει να βάλετε σε τάξη τα οικονομικά σας, κάνοντας χώρο για νέες προοπτικές για πλούτο και, καταρχήν, επιτρέποντάς σας να ζείτε μέσα στα όριά σας. Μπορεί αυτή η αποστολή να σας φαίνεται αρχικά βουνό, αλλά θα έχετε και συμμάχους. Αρκεί να επιτρέψετε να δεχτείτε βοήθεια σε οποιαδήποτε μορφή – από μια συμβουλή και μια σύσταση μέχρι μια επένδυση. Έτσι, θα έχετε την ελευθερία να κυνηγήσετε τα όνειρά σας χωρίς να νιώθετε μόνοι.

πηγή marieclaire.gr