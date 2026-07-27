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Συνταγή για ταλιατέλες φούρνου με 4 τυριά

Συνταγή για ταλιατέλες φούρνου με 4 τυριά

Μια συνταγή εύκολη και οικογενειακή

Τα ζυμαρικά είναι πάντα μια εύκολη λύση, όταν θέλουμε να φάμε κάτι εύκολο και νόστιμο.

Ωστόσο, γιατί να μην δοκιμάσουμε κάτι διαφορετικό; Όπως τη συνταγή που μας έδειξε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου.

Η γνωστή σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Χαμογέλα και πάλι! και μας έδειξε μια συνταγή για ταλιατέλες φούρνου με 4 τυριά.

Τα υλικά

500 γρ. ταλιατέλες
250 γρ. ζαμπόν
150 γρ. έμενταλ
150 γρ. κεφαλογραβιέρα
150 γρ. κασέρι
150 γρ. μοτσαρέλα
2 φετ. μπέικον
1 σκελ. σκόρδο
500 γρ. κρέμα γάλακτος χαμηλών λιπαρών
Λίγο σχοινόπρασο ψιλοκομμένο
Λίγο ελαιόλαδο
Αλάτι
Πιπέρι

Η διαδικασία

  • Κόβουμε τα τυριά και το ζαμπόν σε μικρά καρέ.
  • Ψιλοκόβουμε το μπέικον και το σοτάρουμε σε αντικολλητικό τηγάνι για 2-3 λεπτά, μέχρι να βγάλει το άρωμά του.
  • Προσθέτουμε 1 σκελίδα σκόρδο και το αφήνουμε να αρωματίσει για περίπου 1 λεπτό. Στη συνέχεια το αφαιρούμε.
  • Ρίχνουμε την κρέμα γάλακτος και αφήνουμε να πάρει μια βράση. Αποσύρουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε το ψιλοκομμένο σχοινόπρασο, αλάτι και πιπέρι.
  • Σε κατσαρόλα με αλατισμένο νερό βράζουμε τα ζυμαρικά για 2 λεπτά λιγότερο από τον χρόνο που αναγράφεται στη συσκευασία.
  • Τα στραγγίζουμε σε σουρωτήρι και τα μεταφέρουμε σε πυρίμαχο σκεύος. Τα ραντίζουμε με λίγο ελαιόλαδο και ανακατεύουμε απαλά.
  • Προσθέτουμε τα τυριά και το ζαμπόν και περιχύνουμε με την αρωματισμένη κρέμα.
  • Ψήνουμε σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 200°C για περίπου 25 λεπτά, μέχρι να ροδίσει ελαφρά η επιφάνεια και να λιώσουν τα τυριά.

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#tags Συνταγή Ζυμαρικά
Life
Food
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