Τα ζυμαρικά είναι πάντα μια εύκολη λύση, όταν θέλουμε να φάμε κάτι εύκολο και νόστιμο.

Ωστόσο, γιατί να μην δοκιμάσουμε κάτι διαφορετικό; Όπως τη συνταγή που μας έδειξε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου.

Η γνωστή σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Χαμογέλα και πάλι! και μας έδειξε μια συνταγή για ταλιατέλες φούρνου με 4 τυριά.

Τα υλικά

500 γρ. ταλιατέλες

250 γρ. ζαμπόν

150 γρ. έμενταλ

150 γρ. κεφαλογραβιέρα

150 γρ. κασέρι

150 γρ. μοτσαρέλα

2 φετ. μπέικον

1 σκελ. σκόρδο

500 γρ. κρέμα γάλακτος χαμηλών λιπαρών

Λίγο σχοινόπρασο ψιλοκομμένο

Λίγο ελαιόλαδο

Αλάτι

Πιπέρι

Η διαδικασία