Πυροβολισμοί σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ με 2 νεκρούς

Στους οι 5 τραυματίες, ανάμεσά τους και ένα παιδί 2 χρόνων

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο Σιάτλ, στις βορειοδυτικές ΗΠΑ, κοντά στο εμβληματικό Space Needle, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας το βράδυ της Κυριακής. Από το αιματηρό επεισόδιο 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν ενώ 5 τραυματίστηκαν. Ανάμεσα στους τραυματίες και ένα παιδί. «Πυροβολισμοί στο Seattle Center», ανέφερε η αστυνομική διεύθυνση του Σιάτλ μέσω X, κάνοντας λόγο για «θύματα», χωρίς να ξεκαθαρίσει την ταυτότητά τους. Από την πρώτη στιγμή υπήρχαν αναφορές για 2 νεκρούς με την πληροφορία να επιβεβαιώνεται λίγη ώρα αργότερα. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για 5 τραυματίες, ανάμεσά τους και ένα παιδί 2 χρόνων.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">VIDEO: Person handcuffed amid reported multi-victim shooting at Bite of Seattle festival, taking place at the Seattle Center. <a href="https://t.co/6mApBSoKhp">pic.twitter.com/6mApBSoKhp</a></p>— Noteworthy News (@newsnoteworthy) <a href="https://x.com/newsnoteworthy/status/2081556251721257155?ref_src=twsrc%5Etfw">July 27, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Οι υπόλοιποι τραυματίες είναι τρεις γυναίκες ηλικίας 56, 40, 39, καθώς και ένας άνδρας 23 χρόνων.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Video inside the Seattle Centre of people sheltering in place & doing triage. <br><br>At least six people were shot. One of the suspects is in custody. Massive SPD, FBI & emergency services.<a href="https://t.co/n62Hg0Higb">https://t.co/n62Hg0Higb</a><a href="https://t.co/YWYdcFi5Cg">pic.twitter.com/YWYdcFi5Cg</a> <a href="https://x.com/SeattlePD?ref_src=twsrc%5Etfw">@SeattlePD</a>: Police are investigating a…</p>— World News (@ferozwala) <a href="https://x.com/ferozwala/status/2081563837548081499?ref_src=twsrc%5Etfw">July 27, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Η αστυνομία δεν διευκρίνισε αν έχει προχωρήσει σε συλλήψεις υπόπτων, υποσχόμενη πως θα δημοσιοποιήσει «περισσότερες πληροφορίες» και απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Police are evacuating the area around the fountain on Seattle Center. This happened very close to where Bite of Seattle was going on. Just heard an officer says shooter is outstanding, unclear how many people have been shot. <a href="https://x.com/komonews?ref_src=twsrc%5Etfw">@komonews</a> <a href="https://t.co/GrQ7Nv3lsD">pic.twitter.com/GrQ7Nv3lsD</a></p>— Jeremy Harris (@JeremyHarrisTV) <a href="https://x.com/JeremyHarrisTV/status/2081552787402617027?ref_src=twsrc%5Etfw">July 27, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Σύμφωνα με ίδιες πληροφορίες ωστόσο, ένας ύποπτος έχει συλληφθεί, ενώ οι αστυνομικές αρχές αναζητούν ακόμη δύο άτομα, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας θεωρείται οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος. Το Ιατρικό Κέντρο Harborview του Σιάτλ ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε ετοιμότητα για να υποδεχθεί τραυματίες από το περιστατικό. Η κατάσταση υγείας των τραυματιών φέρεται να είναι καλή.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"> Shooting at Seattle Center: 2 dead, 5 injured. Police investigating. <a href="https://x.com/hashtag/Seattle?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Seattle</a> <a href="https://x.com/hashtag/Shooting?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Shooting</a> <a href="https://t.co/rDocgzd2Lx">pic.twitter.com/rDocgzd2Lx</a></p>— X News (@XNewsGlobalEn) <a href="https://x.com/XNewsGlobalEn/status/2081582344448987148?ref_src=twsrc%5Etfw">July 27, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>