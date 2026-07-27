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Ο Θοδωρής Φέρρης μέθυσε σε συναυλία στα Χανιά: «Θέλω να είστε επιεικείς»-ΒΙΝΤΕΟ

Ο Θοδωρής Φέρρης μέθυσε σε συναυλία στα ...

Σε κάποια κομμάτια της συναυλίας ο Θοδωρής Φέρρης δεν άντεξε να συνεχίσει το τραγούδι και έβαλε τα γέλια

Σε παραπάνω... εύθυμη διάθεση βρέθηκε ο Θοδωρής Φέρρης στη συναυλία που έδωσε το Σάββατο στα Χανιά.

Αιτία ήταν το αλκοόλ που έρεε άφθονο στη συναυλία με τον τραγουδιστή να μην αρνείται τα κεράσματα που του προσφέρθηκαν.

Ο ίδιος παραδέχθηκε τις επιπτώσεις από το αλκοόλ λέγοντας από μικροφώνου - με κάποια δυσκολία: «Είμαι γάμ@@@ε τα. Θέλω να είστε επιεικής στο TikTok, μην με διαλύσετε».

Δεν ήταν τυχαίο άλλωστε ότι σε κάποια κομμάτια της συναυλίας δεν άντεξε να συνεχίσει το τραγούδι και έβαλε τα γέλια.

Όπως εξομολογήθηκε «μου συνέβη το εξής πολύ περίεργο, μέθυσα. Πού είναι το περίεργο. Ό,τι πιο αναμενόμενο ήταν. Μέθυσα ρε παιδιά, δεν σκότωσα και κανέναν».

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#tags Θοδωρής Φέρρης
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