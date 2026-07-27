Ο Θοδωρής Φέρρης μέθυσε σε συναυλία στα Χανιά: «Θέλω να είστε επιεικείς»-ΒΙΝΤΕΟ

Σε παραπάνω... εύθυμη διάθεση βρέθηκε ο Θοδωρής Φέρρης στη συναυλία που έδωσε το Σάββατο στα Χανιά.

Αιτία ήταν το αλκοόλ που έρεε άφθονο στη συναυλία με τον τραγουδιστή να μην αρνείται τα κεράσματα που του προσφέρθηκαν.