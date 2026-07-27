Ο Τσίπρας παρουσιάζει το σχέδιο της ΕΛ.Α.Σ. για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Μια συνολική πρόταση μετάβασης από το σημερινό «υπερσυγκεντρωτικό σύστημα», σε ένα «ολοκληρωμένο σχέδιο αποκέντρωσης εξουσιών, πόρων και αποφάσεων», ώστε οι πολίτες και οι τοπικές κοινωνίες να αποφασίζουν για το μέλλον τους, θα παρουσιάσει ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ, Αλέξης Τσίπρας αύριο, Τρίτη στο Σεράφειο, στην ειδική εκδήλωση που έχει ετοιμάσει ο τομέας αυτοδιοίκησης της ΕΛ.Α.Σ.

Η παρουσίαση θα ξεκινήσει στις 12:00 με την εισαγωγική ομιλία του γραμματέα της ΕΛ.Α.Σ., Μίλτου Χατζηγιαννάκη που έχει διατελέσει και δήμαρχος Σκύρου, ενώ θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί από εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο Αλέξης Τσίπρας μέσα από την ομιλία του θα παρουσιάσει τους βασικούς άξονες και το οραματικό πλαίσιο για Τοπική Αυτοδιοίκηση και στην συνέχεια δύο στελέχη της ΕΛ.Α.Σ θα εξειδικεύσουν τις προτάσεις. Ήτοι, ο Γιώργος Ιωακειμίδης, με μακρά θητεία στην τοπική αυτοδιοίκηση και τομέαρχης Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΕΛ.Α.Σ και η Μαρία Καμμά, η δήμαρχος Τήλου και αναπλ. τομεάρχισα Νησιωτικής Πολιτικής.

Σύμφωνα τους διοργανωτές, το νέο συνολικό σχέδιο οργάνωσης μπορεί να προχωρήσει μόνο μέσα από την πραγματική αποκέντρωση, την ενίσχυση των μικρών κοινοτήτων, την μεταβίβαση πόρων και την συμμετοχή των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών στις αποφάσεις που τους αφορούν με όλους τους τρόπους. Είναι ανάγκη, όπως τονίζεται, να διαμορφωθεί ένας «Νέος Κώδικας Αυτοδιοίκησης» που θα βάζει τις βάσεις μιας συνολικής αναθεώρησης της σχέσης μεταξύ κράτους, αυτοδιοίκησης και πολίτη, με στόχο την ανασυγκρότηση της δημόσιας διοίκησης πάνω στις αρχές της αποτελεσματικότητας και της δημοκρατικής λογοδοσίας.

Κυβερνήσεις τοπικού επιπέδου

Στο πλαίσιο αυτό, οι Δήμοι δεν πρέπει να λειτουργούν ως φορείς διαχείρισης περιορισμένων αρμοδιοτήτων αλλά ως πραγματικές κυβερνήσεις τοπικού επιπέδου. Μόνο έτσι ο Έλληνας πολίτης πρέπει να απολαμβάνει τα ίδια δικαιώματα και υπηρεσίες σε όλη ανεξαιρέτως την επικράτεια.

Σε κάθε περίπτωση, η αποκέντρωση για την ΕΛ.Α.Σ. δεν είναι απλά μια διοικητική μεταρρύθμιση:

- είναι μια καλύτερη καθημερινότητα. Γιατί οι τοπικές κοινωνίες ξέρουν τα προβλήματα και μπορούν να δώσουν λύσεις.

-είναι η απάντηση στην ερήμωση των χωριών και της υπαίθρου.

-είναι η απάντηση στην ολοένα και απομάκρυνση των πολιτών από τα κοινά.

Ταυτόχρονα, η αποκέντρωση είναι προϋπόθεση:

-για να μπορεί κάποιος να ζήσει, να εργαστεί και να δημιουργήσει οικογένεια στον τόπο του

-είναι η απάντηση στην γραφειοκρατία και στην καθυστέρηση των αποφασεων που θα μπορούσαν να ληφθούν γρήγορα και άμεσα από τους ίδιους τους πολίτες στον τόπο τους

-είναι η δημοκρατική πρόκληση στον πυρήνα της κοινωνίας μας. Η πρόκληση της συμμετοχής που ξεκινά από τις τοπικές κοινωνίες.

Επιπλέον, η αποκέντρωση είναι Δημοκρατία. Και ισχυρή τοπική αυτοδιοίκηση είναι προϋπόθεση για μια ισχυρή δημοκρατία.

Σημειωτέον ότι η αυριανή παρουσίαση είναι μία ακόμη θεματική εκδήλωση της ΕΛ.Α.Σ και παράλληλα προπομπός μιας σειράς αντίστοιχων θεματικών που θα ξεδιπλωθούν το επόμενο διάστημα πάνω στους προγραμματικούς άξονες της Συπαράταξης. Είχε προηγηθεί η παρουσίαση μέρους του προγράμματος για την Παιδεία, ενώ αναμένονται το επόμενο διάστημα και με ορίζοντα την ΔΕΘ και άλλες παρουσιάσεις (γ κοινωνικό κράτος, υγεία κλπ).

Εξάλλου, ο χώρος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εκπροσωπείται από έναν ισχυρό πυρήνα στελεχών στην ΕΛ.Α.Σ. Περισσότερα από 40 στελέχη που μετέχουν στο Εθνικό Συμβούλιο της ΕΛ.Α.Σ προέρχονται και δραστηριοποιούνται ενεργά στο χώρο των δήμων.