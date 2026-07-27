Κόλαση φωτιάς σε Γαλλία και Ισπανία: Πάνω από 500.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Σκληρή μάχη για να μην καεί το Μπορντό

Σε κατάσταση συναγερμού παραμένουν Γαλλία και Ισπανία λόγω των φωτιών που καίνε ανεξέλεγκτα, απειλώντας μεγάλες πόλεις και καίγοντας χιλιάδες στρέμματα. Χιλιάδες είναι και οι κάτοικοι που έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, υπό τον φόβο πως οι φλόγες θα περικυκλώσουν την περιοχή τους. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Γαλλία επικεντρώνονται τις τελευταίες ώρες στο μέτωπο που καίει νοτιοδυτικά του Μπορντό. Η φωτιά κοντά στη Ζιρόντ έχει καταστρέψει έκταση 4 φορές μεγαλύτερη από το Παρίσι και είναι μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές στην χώρα από τον Β’ ΠΠ. Στην Ισπανία από την άλλη, οι φωτιές δυτικά της Μαδρίτης τέθηκαν υπό έλεγχο αν και ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ κάνει λόγο για «δύσκολες ώρες».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"> France fought an "unpredictable" wildfire close to Bordeaux on Sunday while Spain warned of "difficult hours" in its own fiery battle, with evacuations from danger zones in both countries mounting to well over 300,000 people. <br> <a href="https://t.co/yoJsHaWrZu">https://t.co/yoJsHaWrZu</a> <a href="https://t.co/r242fNWn6S">pic.twitter.com/r242fNWn6S</a></p>— AFP News Agency (@AFP) <a href="https://x.com/AFP/status/2081389097696817509?ref_src=twsrc%5Etfw">July 26, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Στην Ισπανία, πάνω από 116.000 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους ενώ στη Γαλλία πάνω από 375.000.

AP Photo/Noah Berger

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, έχει συγκαλέσει για το πρωί της Δευτέρας έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου για να συζητήσει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέζ, δήλωσε την Κυριακή ότι η φωτιά στη Ζιρόντ έγινε «εξαιρετικά έντονη και απρόβλεπτη ξανά» το Σάββατο το βράδυ, δημιουργώντας τους δικούς της ανέμους . Πρόσθεσε πως εξαπλώθηκε ακανόνιστα προς τη μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό. Περίπου 2.500 πυροσβέστες (συμπεριλαμβανομένης μιας ελβετικής ομάδας), 1.500 στρατιωτικοί και περίπου 1.200 αστυνομικοί είχαν αναπτυχθεί στη Ζιρόντ.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"> <a href="https://x.com/hashtag/France?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#France</a> <br><br>Firefighters, alongside farmers and soldiers, are continuing their intensive efforts to bring under control the historic wildfire sweeping through the Gironde region near Bordeaux; the blaze remains extremely dangerous and difficult to contain. <a href="https://x.com/hashtag/France?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#France</a> … <a href="https://t.co/1ECEvll43D">pic.twitter.com/1ECEvll43D</a></p>— sustainme.in (@sustainme_in) <a href="https://x.com/sustainme_in/status/2081349327226916966?ref_src=twsrc%5Etfw">July 26, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

REUTERS/Manon Cruz

Η αστυνομία στη Ζιρόντ προέβη σε τρεις συλλήψεις το Σαββατοκύριακο για εμπρησμό. Μέσα σε αυτούς ήταν άνδρα που κάπνιζε στο δάσος ενώ δύο έκαναν μπάρμπεκιου σε δασική περιοχή.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Europe is burning. France + Spain: 250,000+ people evacuated this weekend alone. France: 98,000 hectares destroyed, a new national record. Worst wildfire crisis in the country’s history. <br><br>Even the Tour de France had to cut its final stage. When wildfires cancel the Tour de… <a href="https://t.co/DOXFbJj8bZ">pic.twitter.com/DOXFbJj8bZ</a></p>— France Safety Travel (@francesafetytra) <a href="https://x.com/francesafetytra/status/2081265909797408854?ref_src=twsrc%5Etfw">July 26, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Πάνω από 20 χλμ το μέτωπο κοντά στη Μαδρίτη

Οι αρχές στην Ισπανία δήλωσαν ότι μέτωπα κοντά στη Μαδρίτη έχουν τεθεί υπό έλεγχο και έχουν υποχωρήσει, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματικό της στρατιωτικής μονάδας έκτακτης ανάγκης της Ισπανίας.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Surrounded by flames...<br><br>A chilling immersion with the firefighters of <a href="https://x.com/hashtag/LePorge?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#LePorge</a> facing the massive fire in the <a href="https://x.com/hashtag/Gironde?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Gironde</a> region. <a href="https://t.co/eDMWdA2wmr">https://t.co/eDMWdA2wmr</a> <a href="https://t.co/qegM9bWhM7">pic.twitter.com/qegM9bWhM7</a><a href="https://x.com/hashtag/France?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#France</a> <br>The toll is devastating: Thousands of Hectares reduced to ashes & a blaze still out of…</p>— World News (@ferozwala) <a href="https://x.com/ferozwala/status/2081235805453029611?ref_src=twsrc%5Etfw">July 26, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Firefighters are struggling to contain <a href="https://x.com/hashtag/wildfires?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#wildfires</a> in south-west <a href="https://x.com/hashtag/France?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#France</a> as strong winds push flames towards the city of <a href="https://x.com/hashtag/Bordeaux?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Bordeaux</a>, with one official saying they "are far from having the fire under control."<a href="https://t.co/bQEN7EuWEX">https://t.co/bQEN7EuWEX</a><br><br>More than 250,000 people in France & Spain… <a href="https://t.co/d4FxxXEee8">pic.twitter.com/d4FxxXEee8</a></p>— World News (@ferozwala) <a href="https://x.com/ferozwala/status/2081238523131154943?ref_src=twsrc%5Etfw">July 26, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>