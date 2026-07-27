Πάτρα: Από τα ξημερώματα στις ουρές για ένα διαβατήριο

Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των πολιτών
Για ακόμη μία ημέρα επαναλαμβάνεται το ίδιο σκηνικό έξω από το Γραφείο Διαβατηρίων στην Πάτρα, με δεκάδες πολίτες να περιμένουν από τα ξημερώματα προκειμένου να εξυπηρετηθούν.
Λίγο μετά τις 6:30 το πρωί, η ουρά που είχε ήδη σχηματιστεί στην οδό Γούναρη ήταν ενδεικτική της κατάστασης που επικρατεί καθημερινά. Άνδρες, γυναίκες, ηλικιωμένοι αλλά και οικογένειες με μικρά παιδιά περιμένουν υπομονετικά στο πεζοδρόμιο, ελπίζοντας ότι θα καταφέρουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία έκδοσης διαβατηρίου.
Το φαινόμενο δεν είναι περιστασιακό. Εδώ και αρκετές ημέρες οι εικόνες συνωστισμού επαναλαμβάνονται σχεδόν σε καθημερινή βάση, με τους πολίτες να αναγκάζονται να περιμένουν για ώρες, συχνά κάτω από ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, προκειμένου να εξασφαλίσουν σειρά προτεραιότητας.
Από τις 3 Αυγούστου αλλάζουν τα δεδομένα για όσους διαθέτουν ακόμη τις παλιές μπλε αστυνομικές ταυτότητες. Με βάση την ευρωπαϊκή οδηγία, οι ταυτότητες που χρησιμοποιούνται για ταξίδια θα πρέπει να διαθέτουν ειδική μηχανικά αναγνώσιμη ζώνη, όπως συμβαίνει και με τα διαβατήρια. Έτσι, οι παλιού τύπου ταυτότητες δεν θα γίνονται πλέον αποδεκτές για μετακινήσεις στο εξωτερικό.
Παράλληλα, εκτιμάται ότι έως τον Σεπτέμβριο του 2027 οι παλιές ταυτότητες θα έχουν αντικατασταθεί πλήρως και δεν θα ισχύουν ούτε για συναλλαγές με το Δημόσιο.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr