Πάτρα: Από τα ξημερώματα στις ουρές για ένα διαβατήριο

Για ακόμη μία ημέρα επαναλαμβάνεται το ίδιο σκηνικό έξω από το Γραφείο Διαβατηρίων στην Πάτρα, με δεκάδες πολίτες να περιμένουν από τα ξημερώματα προκειμένου να εξυπηρετηθούν.

Λίγο μετά τις 6:30 το πρωί, η ουρά που είχε ήδη σχηματιστεί στην οδό Γούναρη ήταν ενδεικτική της κατάστασης που επικρατεί καθημερινά. Άνδρες, γυναίκες, ηλικιωμένοι αλλά και οικογένειες με μικρά παιδιά περιμένουν υπομονετικά στο πεζοδρόμιο, ελπίζοντας ότι θα καταφέρουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία έκδοσης διαβατηρίου.

Το φαινόμενο δεν είναι περιστασιακό. Εδώ και αρκετές ημέρες οι εικόνες συνωστισμού επαναλαμβάνονται σχεδόν σε καθημερινή βάση, με τους πολίτες να αναγκάζονται να περιμένουν για ώρες, συχνά κάτω από ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, προκειμένου να εξασφαλίσουν σειρά προτεραιότητας.









