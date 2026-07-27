Καιρός: Στους 39°C η θερμοκρασία, άνεμοι στα 8 μποφόρ και αφρικανική σκόνη

Με υψηλές θερμοκρασίες, ισχυρούς ανέμους και κατά τόπους αφρικανική σκόνη θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες, ενώ δεν θα λείψουν οι τοπικές βροχές και οι μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά αλλά και οι ισχυροί άνεμοι που θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Αν και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, δεν θα λείψουν οι τοπικές βροχές και οι μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της βόρειας Ελλάδας, ενώ κατά διαστήματα οι μετεωρολογικές συνθήκες θα ευνοούν και τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας μόνο μικρή υποχώρηση από τα μέσα της εβδομάδας, χωρίς όμως να αλλάζει αισθητά το θερμό σκηνικό.

Στα βόρεια της χώρας από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν παροδικές νεφώσεις, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, φτάνοντας στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου και τοπικά τους 38 και ενδεχομένως τους 39 βαθμούς, ενώ στα νησιά οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν από 33 έως 35 βαθμούς.