Διπλό φονικό στο Λόγγο: «Είμαι αθώος, η Μαρία πυροβόλησε τον γιο της και μετά έδωσε τέλος στη ζωή της» λέει ο Ιταλός

Αθώος εξακολουθεί να δηλώνει ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος έχει προφυλακιστεί για το διπλό φονικό στο Αίγιο και τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει αίτημα αποφυλάκισης.

Ο 65χρονος που κατηγορείται για το διπλό φονικό στο Αίγιο μιλώντας στον ΑΝΤ1 μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού, όπου κρατείται, υποστήριξε ότι είναι αθώος και πως δεν μπορεί να πενθήσει προσθέτοντας ότι θέλει να τελειώσει αυτή η υπόθεση. "Δεν έχω να πω κάτι άλλο από αυτό που λέω από την πρώτη στιγμή".

Στον ΑΝΤ1 μίλησε και ο αδελφός του 65χρονου, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι ο συγγενής του δεν έχει καμία εμπλοκή στο διπλό φονικό.«Ακόμη αγαπά τη Μαρία, παρά τα όσα συνέβησαν. Κλαίει κάθε μέρα για εκείνη και για τον Ολύμπιο. Ο Ολύμπιος ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος.

Σύμφωνα με πληροφορίες , μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται να κατατεθεί αίτηση αποφυλάκισής του.

Ο αδελφός μου δεν έχει βλάψει ποτέ κανέναν. Το να πάρει όπλο και να σκοτώσει κάποιον είναι αδιανόητο. Αν πίστευα ότι ήταν εκείνος που σκότωσε τη Μαρία και τον Ολύμπιο, θα έλεγα ότι πρέπει να μείνει στη φυλακή για όλη του τη ζωή», δήλωσε.

Και υποστήριξε:«Η Μαρία, όντας σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, πυροβόλησε τον Ολύμπιο και μετά έδωσε τέλος στη ζωή της», υποστήριξε ο 65χρονος.