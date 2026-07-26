Βερολίνο: Νεκρός από πυρά των Ειδικών Δυνάμεων της Αστυνομίας ο ύποπτος για την επίθεση στην εκδήλωση του Pride

Νεκρός κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης έπεσε ο φερόμενος ως δράστης της χθεσινοβραδινής επίθεσης εναντίον πλήθους που είχε συγκεντρωθεί στο κεντρικό πάρκο του Βερολίνου προκειμένου να γιορτάσει την αφιερωμένη στην κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+ Ημέρα της Οδού Christopher, ανακοίνωσε πριν από λίγο η αστυνομία.

«Γύρω στις 18:00 (τοπική ώρα) ο ύποπτος για τη χθεσινή επίθεση στο πάρκο Tiergarten εντοπίστηκε σε συγκρότημα ενοικιαζόμενων «μικρών κήπων» στην περιοχή του Σπαντάου (σσ. προάστιο στα βορειοδυτικά του Βερολίνου). Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες μας, φέρεται να όρμησε στους αστυνομικούς με κάποιο όπλο με λεπίδα, οπότε η Ειδική Ομάδα Καταδρομών (SEK) άνοιξε πυρ. Παρά τις άμεσες προσπάθειες των διασωστών, πέθανε επιτόπου», δήλωσε πριν από λίγο ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.