Δύο ελληνικά Canadair «στη μάχη» με τις φλόγες στην Ισπανία- ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ

Στις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ισπανία επιχειρούν τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου CL-415 που απέστειλε η Ελλάδα στην χώρα, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM).

Ειδικότερα όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τα αεροσκάφη απογειώθηκαν το πρωί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Torrejón της Ισπανίας και επιχειρούν στην περιοχή Burgohondo, περίπου 115 χιλιόμετρα δυτικά της Μαδρίτης.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ενημέρωση, τα δύο CL-415 θα συνεχίσουν να επιχειρούν στην ίδια περιοχή και κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας.