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Δύο ελληνικά Canadair «στη μάχη» με τις φλόγες στην Ισπανία- ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ

Δύο ελληνικά Canadair «στη μάχη» με τις ...

Tα αεροσκάφη απογειώθηκαν το πρωί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Torrejón της Ισπανίας και επιχειρούν στην περιοχή Burgohondo

Στις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ισπανία επιχειρούν τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου CL-415 που απέστειλε η Ελλάδα στην χώρα, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM).

Ειδικότερα όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τα αεροσκάφη απογειώθηκαν το πρωί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Torrejón της Ισπανίας και επιχειρούν στην περιοχή Burgohondo, περίπου 115 χιλιόμετρα δυτικά της Μαδρίτης.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ενημέρωση, τα δύο CL-415 θα συνεχίσουν να επιχειρούν στην ίδια περιοχή και κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας.

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