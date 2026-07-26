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Πάτρα: Φωτιά στα Βραχνέικα στον καταυλισμό

Πάτρα: Φωτιά στα Βραχνέικα στον καταυλισμό

Μέσα στον καταυλισμό ρομά η φωτιά

ΝΕΟΤΕΡΟ Ύπο έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα μέσα στον καταυλισμό ρομά στα Βραχνέικα. Σύμφωνα με πληροφορίες στο χώρο έκαιγαν λάστιχα .

ΝΩΡΙΤΕΡΑ Φωτιά εκδηλώθηκε στα Βραχνέικα στον καταυλισμό ρομά σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Στο σημείο σπέυδει η πυροσβεστική εμ τρία οχήματα και έξι άνδρες.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Φωτιά Πυροσβεστική Βραχνέικα
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