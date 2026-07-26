Πάτρα: Φωτιά στα Βραχνέικα στον καταυλισμό

ΝΕΟΤΕΡΟ Ύπο έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα μέσα στον καταυλισμό ρομά στα Βραχνέικα. Σύμφωνα με πληροφορίες στο χώρο έκαιγαν λάστιχα .

ΝΩΡΙΤΕΡΑ Φωτιά εκδηλώθηκε στα Βραχνέικα στον καταυλισμό ρομά σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Στο σημείο σπέυδει η πυροσβεστική εμ τρία οχήματα και έξι άνδρες.