Πάτρα: Φωτιά στα Βραχνέικα στον καταυλισμό

Μέσα στον καταυλισμό ρομά η φωτιά
ΝΕΟΤΕΡΟ Ύπο έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα μέσα στον καταυλισμό ρομά στα Βραχνέικα. Σύμφωνα με πληροφορίες στο χώρο έκαιγαν λάστιχα .
ΝΩΡΙΤΕΡΑ Φωτιά εκδηλώθηκε στα Βραχνέικα στον καταυλισμό ρομά σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.
Στο σημείο σπέυδει η πυροσβεστική εμ τρία οχήματα και έξι άνδρες.
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