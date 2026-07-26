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Πάτρα: Θρήνος για τον 50χρονο δημοτικό υπάλληλο Γιώργο Αβραμόπουλο- Έχασε τη ζωή του στο τροχαίο στην Κανελλοπούλου- ΦΩΤΟ

Πάτρα: Θρήνος για τον 50χρονο δημοτικό υ...

Το απόγευμα της Κυριακής

Τη ζωή του στην άσφαλτο έχασε το απόγευμα της Κυριακής στην Πάτρα, ο 50χρονος δημοτικός υπάλληλος Γιώργος Αβραμόπουλος.

Η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στην οδό Κανελλοπούλου κοντά στην στροφή. Αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης ήταν να χάσει τη ζωή του.

Ο δημοτικός υπάλληλος εργαζόταν στην Ξερόλακκα και ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού.

Η απώλειά του βύθισε στο πένθος την οικογένειά του, τους φίλους του και τους συναδέλφους του, οι οποίοι δεν μπορούν να πιστέψουν ότι ο δικός τους άνθρωπος έφυγε τόσο ξαφνικά και πρόωρα από τη ζωή.

Σύμφωνα με πληροφορίες η μηχανή εκινείτο στο ρεύμα καθόδου στην Κανελλοπούλου, ενώ το αυτοκίνητο ανέβαινε την οδό.

Επί τόπου έσπευσε το ΕΚΑΒ ωστόσο ο άνδρας δεν τα κατάφερε. Οι συνθήκες του τροχαίου ερευνώνται.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Θανατηφόρο Τροχαίο Κανελλοπούλου Δημοτικός Υπάλληλος ΕΚΑΒ
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