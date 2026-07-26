Πάτρα: Θρήνος για τον 50χρονο δημοτικό υπάλληλο Γιώργο Αβραμόπουλο- Έχασε τη ζωή του στο τροχαίο στην Κανελλοπούλου- ΦΩΤΟ

Το απόγευμα της Κυριακής
Τη ζωή του στην άσφαλτο έχασε το απόγευμα της Κυριακής στην Πάτρα, ο 50χρονος δημοτικός υπάλληλος Γιώργος Αβραμόπουλος.
Η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στην οδό Κανελλοπούλου κοντά στην στροφή. Αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης ήταν να χάσει τη ζωή του.
Ο δημοτικός υπάλληλος εργαζόταν στην Ξερόλακκα και ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού.
Η απώλειά του βύθισε στο πένθος την οικογένειά του, τους φίλους του και τους συναδέλφους του, οι οποίοι δεν μπορούν να πιστέψουν ότι ο δικός τους άνθρωπος έφυγε τόσο ξαφνικά και πρόωρα από τη ζωή.
Σύμφωνα με πληροφορίες η μηχανή εκινείτο στο ρεύμα καθόδου στην Κανελλοπούλου, ενώ το αυτοκίνητο ανέβαινε την οδό.
Επί τόπου έσπευσε το ΕΚΑΒ ωστόσο ο άνδρας δεν τα κατάφερε. Οι συνθήκες του τροχαίου ερευνώνται.
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