Πάτρα: Θρήνος για τον 50χρονο δημοτικό υπάλληλο Γιώργο Αβραμόπουλο- Έχασε τη ζωή του στο τροχαίο στην Κανελλοπούλου- ΦΩΤΟ

Τη ζωή του στην άσφαλτο έχασε το απόγευμα της Κυριακής στην Πάτρα, ο 50χρονος δημοτικός υπάλληλος Γιώργος Αβραμόπουλος.

Η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στην οδό Κανελλοπούλου κοντά στην στροφή. Αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης ήταν να χάσει τη ζωή του.

Ο δημοτικός υπάλληλος εργαζόταν στην Ξερόλακκα και ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού.

Η απώλειά του βύθισε στο πένθος την οικογένειά του, τους φίλους του και τους συναδέλφους του, οι οποίοι δεν μπορούν να πιστέψουν ότι ο δικός τους άνθρωπος έφυγε τόσο ξαφνικά και πρόωρα από τη ζωή.

Σύμφωνα με πληροφορίες η μηχανή εκινείτο στο ρεύμα καθόδου στην Κανελλοπούλου, ενώ το αυτοκίνητο ανέβαινε την οδό.

Επί τόπου έσπευσε το ΕΚΑΒ ωστόσο ο άνδρας δεν τα κατάφερε. Οι συνθήκες του τροχαίου ερευνώνται.