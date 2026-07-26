112ο Πανελλήνιο στίβου: Στο βάθρο ο Ηλίας Αργύρης της Ολυμπιάδας Πατρών! (φωτ. & αποτελέσματα)

Με μετάλλιο για την Πάτρα ολοκληρώθηκαν τα αγωνίσματα και της δεύτερης ημέρας του Πανελληνίου Πρωταθλήματος 112ου πανελλήνιου πρωταθλήματος στίβου ανδρών - γυναικών στον Βόλο.

Το κατέκτησε ο Ηλίας Αργύρης της Ολυμπιάδας Πατρών στα 800μ., αγώνισμα όπου φέτος κατέρριψε τρεις φορές το ρεκόρ Αχαΐας όλων των εποχών, τόσο στον κλειστό (με 1’.50’’.92) όσο και στον ανοικτό (δις) με 1’.48’’.74!

Ο 23χρονος πρωταθλητής του Κώστα Λεβιδιώτη έφερε στην Πάτρα το μόλις 10ο συνολικά μετάλλιο στην ιστορία του αγωνίσματος, από το 1896 έως σήμερα. Είχαν προηγηθεί το δικό του χάλκινο πέρυσι και αυτά των: Αντώνης Κουτρίκης Ολυμπιάδα 3ος 2008 και το 2007. Φίλιππας Παναγόπουλος Ολυμπιάδα 2ος το 1997. Αλέξης Γκότσης Πανελλήνιος 3ος το 1993. Γιώργος Αποστολόπουλος Ολυμπιάδα 3ος το 1971. Γιάννης Χρυσανθόπουλος Παναθηναϊκός 3ος το 1965. Λουκάς Αδαμόπουλος Παναχαϊκή 2ος το 1950 και το 1949. Σωτήρης Αναστασόπουλος Παναχαϊκή 2ος το 1907.

Λίγο μετά η Ολυμπιάδα με τους Ηλία Αργύρη, Ορέστη Εμμανουηλίδη, Διονύση Μπελεζίνη και Αλέξανδρο Σκούρτη, εντυπωσίασε με τη νίκη της στην α’ σειρά των 4Χ400μ. με χρόνο 3.16.07, μια ανάσα από το γενικό ρεκόρ Αχαΐας, που είναι 3.16.06 δικό της από το 2023 (Κώστας Κουτράκος, Αλέξανδρος Σκούρτης, Ηλίας Αργύρης, Ιωσήφ Ορφανόπουλος) και κατετάγη τελικά 7η!

Αναλυτικά τα πλήρη αποτελέσματα των Αχαιών την Κυριακή (26/7):

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

* 11η Ειρήνη Ταντάρου (Έφηβος Χίου - Νεάνιδα) στα 5.000μ. με 17.37.45.

* 16η Ηλιάνα Βαλάχα (Πέλοπας - Νέα) στα 5.000μ. με 18.40.10.

* 18η Γεωργία Αναστασίου (Αθλόραμα) στα 800μ. με 2.22.11.

* 21η Ευαγγελία Βαρσάμη (Αθλόραμα - Νέα) στα 200μ. με 25.88.

* 22η Ναταλία Ανδρουλάκη (Αθλόραμα) στα 800μ. με 2.30.18.

* 23η Στεφανία Πετροπούλου (Ολυμπιάδα στα 200μ. με 26.08.

* 29η Στεφανία - Χριστίνα Κωτσοπούλου (Αθλόραμα) στο μήκος με 5.27μ.

* Εγκατέλειψε Μαρία - Ελένη Κεπενού (ΑΕΚ) στα 5.000μ. με.

ΑΝΔΡΕΣ

* 2ος Ηλίας Αργύρης (Ολυμπιάδα) στα 800μ. με 1.50.47 (10ος στον προκριματικό με 1.54.39).

* 4ος Ορέστης Εμμανουηλίδης (Ολυμπιάδα) στα 400μ. εμπ. με ν.α.ρ. 52.17 (2ος στον προκριματικό με 53.03).

* 5ος Ανδρέας Γεωργίου (Αθηνόδωρος Αιγίου - Νέος) στα 800μ. με 1.512.82 (6ος στον προκριματικό με 1.52.11).

* 5ος Μιχαήλ Καΐπης (Κούρος) στο ύψος με ν.α.ρ. 2.05μ.

* 6ος Γιάννης - Μάριος Μητρόπουλος (Αρίων - Έφηβος) στο μήκος με 7.46μ. (9ος στον προκριματικό με 7.20μ.).

* 7ος Ηλίας Αργύρης (Ολυμπιάδα) με την 4Χ400μ. σε 3.16.07.

* 7ος Ορέστης Εμμανουηλίδης (Ολυμπιάδα ) με την 4Χ400μ. σε 3.16.07.

* 7ος Διονύσιος Μπελεζίνης (Ολυμπιάδα) με την 4Χ400μ. σε 3.16.07.

* 7ος Αλέξανδρος - Διαμαντής Σκούρτης (Ολυμπιάδα - Νέος) με την 4Χ400μ. σε 3.16.07.

* 8ος Γιάννης Βαρβίας (Πρωταθλητές Κομοτηνής - Νέος) στο ύψος με 2.00μ.

* 10ος Βασίλης Θεοδωρόπουλος (Ολυμπιάδα - Έφηβος) στα 200μ. με 22.01 (3ος στον προκριματικό με 21.724 φ.φ.).

* 12ος Νίκος Μπιλιανός (Πέλοπας - Έφηβος) στα 800μ. με 1.54.62.

* 12ος Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου (Αθηνόδωρος Αιγίου) στα 5.000μ. με 15.06.77.

* 13ος Κωνσταντίνος Γαλάνης (Αθλόραμα - Νέος) στο ακόντιο με 53.09μ.

* 14ος Νίκος Νικολακόπουλος(Αθηνόδωρος Αιγίου - Νέος) στα 800μ. με 1.55.07.

* 14ος Δημήτρης Μπούμης (Εφηβος Χίου) στα 200μ. με 22.16 (14ος στον προκριματικό με 22.12).

* 16ος Γιάννης Γιαννακόπουλος (Πέλοπας - Νέος) στα 5.000μ. με 15:21.94.

* 17ος Λάμπρος Κουτσαβίτης (Κούρος - Νέος) στο μήκος με 6.90μ.

* 35ος Ανδρέας Καλαθενός (Ολυμπιάδα) στα 200μ. με 22.803 φ.φ.).

* 48ος Χριστόφορος Κιαχόπουλος (Πρωταθλητές Κομοτηνής - Έφηβος) στα 200μ. με 23.145 (φ.φ.).

* Άκυρος Άγγελος Ανδρεοσόπουλος (Αθλόραμα) στο μήκος.

* Εγκατέλειψε Κωνσταντίνος Βεδουράς (Ολυμπιάδα - Νέος) στα 5.000μ.

Η ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

* 5η Μυρτώ Βαλαχά (Πέλοπας - Νεάνιδα) στα 1.500μ. με 4.30.31.

* 10η Ειρήνη Ταντάρου (Εφηβος Χίου - Νεάνιδα) στα 1.500μ. με 4.35.27.

* 13η Στεφανία - Χριστίνα Κωτσοπούλου (Αθλόραμα) στο τριπλούν με 11.65μ.

* 17η Ηλιάνα Βαλαχά (Πέλοπας - Νέα) στα 1.500μ. με 8.49.30.

* 18η Ευαγγελία Βαρσάμη (Αθλόραμα - Νέα) στα 100μ. με 12.48.

* 27η Μαρίνα Ζέρβα (Ολυμπιάδα) στα 100μ. με 12.78.

* Δεν εκκίνησε Αναστασία Καρέλα (ΓΑΣ Χολαργού - Νέα) στα 400μ.

* Εγκατέλειψε Ευγενία - Χρυσόβα Πατσάλα (Πέλοπας - Νεάνιδα) στα 1.500μ. με.

ΑΝΔΡΕΣ

* 4ος Ανδρέας Γεωργίου (Αθηνόδωρος Αιγίου - Νέος) στα 1.500μ. με. 3.56.52

* 6ος Αλέξανδρος - Διαμαντής Σκούρτης (Ολυμπιάδα - Νέος) στα 1.500μ. με 3.59.64.

* 7ος Νίκος Μπιλιανός (Πέλοπας - Έφηβος) στα 1.500μ. με 4.00.50.

* 8ος Δημήτρης Μπούμης (Εφηβος Χίου) στα 400μ. με 48.94 (8ος στον προκριματικό με 48.63).

* 9ος Γεώργιος Ζαρκαδάκης (Πέλοπας - Νέος) στα 3.000μ. στιπλ με 9.46.01.

* 12ος Δημήτρης Μπούμης (Εφηβος Χίου) με την 4Χ100μ. σε 42.31.

* 13ος Διονύσης Μπελεζίνης (Ολυμπιάδα) στα 400μ. με 48.98.

* 13ος Χριστόφορος Κιαχόπουλος (Πρωταθλητές Κομοτηνής - Έφηβος) με την 4Χ100μ. σε 42.56.

* 15ος Γιάννης Γιαννακόπουλος (Πέλοπας - Νέος) στα 1.500μ. με 4.04.61.

* 18ος Νίκος Νικολακόπουλος (Αθηνόδωρος Αιγίου - Νέος) στα 1.500μ. με 4.07.00.

* 29ος Ανδρέας Καλαθενός, (Ολυμπιάδα) στα 100μ., με 11.08.

* 12ος Λάμπρος Κουτσαβίτης (Κούρος - Νέος) στο τριπλούν με 14.76μ. (άκυρος στον τελικό).

ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ

Στα προηγούμενα αγωνίσματα της χρονιάς, ήδη έχουμε:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΔΡΩΝ

* 3ος Ηλίας Αργύρης (Ολυμπιάδα) στα 800μ. (i) με 1.51.80 (3ος στον προκριματικό με 1.57.48).

* 3ος Κωνσταντίνος Ντεντόπουλος (Ολυμπιάδα) στον ημιμαραθώνιο βάδην με 1.37.42. Εγκατέλειψε στον μαραθώνιο βάδην.

* 4ος Αλέξανδρος Σταυρόπουλος (Πέλοπας - έφηβος) στα 1.500μ. (i) με 3.59.10. 7ος στα 3.000μ. με 8.39.07.

* 5ος Μιχαήλ Καΐπης (Κούρος) στο ύψος (i) με 2.01μ.

* 6ος Ελισσαίος Μπαρδάκης (Ολυμπιάδα) στον ημιμαραθώνιο βάδην με 1.46.12.

* 7ος Δημήτρης Μπούμης (Έφηβος Χίου) στα 400μ. (i) με 49.51 (5ος στον προκριματικό με 49.07). 10ος στα 200μ. με 22.161.

* 8ος Νίκος Νικολακόπουλος (Αθηνόδωρος - νέος) στα 1.500μ. (i) με 4.07.44.

* 8ος Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου (Αθηνόδωρος) στα 10.000μ. με 31.37.15. 9ος στα 3.000μ. (i) με 8.44.88. 10ος στα 10χλμ ανωμάλου με 35.07.4.

* 9ος Γιάννης - Μάριος Μητρόπουλος (Αρίων - έφηβος) στο μήκος (i) με ν.α.ρ. 7.30μ. (9ος στον προκριματικό με ν.α.ρ. 7.27μ.).

* 9ος Γιάννης Γιαννακόπουλος (Πέλοπας - νέος) στα 10.000μ. με 31.40.23. 18ος στα 3.000μ. (i) με 8.57.01.

* 10ος Παναγιώτης Μουζάκης (Ολυμπιάδα) στον ημιμαραθώνιο βάδην με 1.56.00.

* 10ος Νικόδημος Νικολακέας (Ολυμπιάδα) στον ημιμαραθώνιο με 1.09.57.

* 10ος Γιάννης Βαρβίας (Πρωταθλητές Κομοτηνής - νέος) στο ύψος (i) με 1.89μ.

* 10ος Νίκος Μπιλιανός (Πέλοπας - έφηβος) στα 3.000μ. (i) με 8.46.62. 13ος στα 1.500μ. (i) με 4.12.34.

* 13ος Κωνσταντίνος Γκοτσόπουλος (Αρίων - νέος) στη σφαίρα (i) με 13.71μ.

* 13ος Δημοσθένης Αδάμου (Ολυμπιάδα) στα 800μ. (i) με 2.02.19 (12ος στον προκριματικό με 1.59.55).

* 15ος Θόδωρος Βλάχος (Πέλοπας - νέος) στα 3.000μ. (i) με 8.56.28.

* 17ος Γιώργος Ζαρκαδάκης (Πέλοπας - νέος) στα 1.500μ. (i) με 4.18.08.

* 17ος Διονύσης Μπελεζίνης (Ολυμπιάδα) στα 400μ. (i) με 50.28. 18ος στα 200μ. (i) με 22.894.

* 19ος Ορέστης Εμμανουηλίδης (Ολυμπιάδα) στα 400μ. (i) με 50.52.

* 22ος Ηλίας Γεωργιάδης (Πέλοπας - έφηβος) στα 3.000μ. (i) με 9.05.84.

* 24ος Φίλιππος Κωστόπουλος (Αίολος - έφηβος) στο μήκος (i) με 6.22μ.

* 28ος Νίκος Γεωργίου (Αθηνόδωρος) στα 800μ. (i) με 2.19.26. 45ος στα 10χλμ ανωμάλου με 34.15.9.

* 33ος Παναγιώτης Σαμίκος (Άτλας - παίδας) στα 200μ. (i) με 23.71.

* 34ος Αλέξανδρος Μεντζελόπουλος (Αθηνόδωρος - έφηβος) στα 200μ. (i) με 23.74. 72ος στα 60μ. (i) με 7.390.

* 36ος Γιώργος Καλαπόδης (Ηραια) στα 10χλμ ανωμάλου με 37.49.3.

* 37ος Βλάσης Παππάς (Αθλόραμα - έφηβος) στα 200μ. (i) με 23.93.

* 39ος Σωτήρης Κουτρούμπας (Πέλοπας - έφηβος) στα 400μ. (i) με 55.03.

* 52ος Χαρίτων Χαριτωνίδης (Αρίων) στα 10χλμ ανωμάλου με 39.28.5.

* 56ος Κωνσταντίνος Τσόλκας (Πέλοπας) στα 10χλμ ανωμάλου με 40.06.0.

* Εγκατέλειψε Κωνσταντίνος Βεδουράς (Ολυμπιάδα - νέος) στα 10.000μ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

* 4η Σοφία Αλικανιώτη (Παναξιακός ΑΟ) στον μαραθώνιο βάδην με 4.18.43.84. 7η στον ημιμαραθώνιο βάδην με 2.04.55.

* 5η Γεωργία Σταθοπούλου (Ολυμπιάδα - κορασίδα) στα 60μ. (i) με 7.66 (12η στον προκριματικό με νέο ρεκόρ Αχαΐας κορασίδων 7.707 φ.φ.).

* 7η Χαραλαμπία Ζαχαροπούλου (Ολυμπιάδα - νέα) στα 5.000μ. βάδην (i) με 27.24.09.

* 8η Ευγενία - Χρυσόβα Πατσαλά (Πέλοπας - νεάνιδα) στα 1.500μ. (i) με 4.45.90.

* 8η Ευγενία Παπαπαντέλη (Πελεκάνος - νεάνιδα) στο ύψος (i) με 1.60μ. (10η στον προκριματικό με 1.55μ.).

* 10η Μαρία Μαρκοπούλου (Αίολος - νέα) στο πένταθλο (i) με 2.225β. 13η στο έπταθλο με 3.065β.

* 11η Ανθή Αγγελάτου (Πέλοπας - κορασίδα) στα 3.000μ. (i) με 10.37.78.

* 11η Φωτεινή Τσιλιγκιριάν (Κούρος - νέα) στα 60μ. εμπ. (i) με 9.00.

* 13η Στεφανία Κωτσοπούλου (Αθλόραμα) στο τριπλούν (i) με 11.67μ. 15η στο μήκος (i) με 5.62μ.

* 14η Ελένη Σόγια (Ιλισσός) στα 10.000μ. με 38.50.27. 17η στον ημιμαραθώνιο με 1.25.04.

* 15η Ηλιάνα Βαλαχά (Πέλοπας - νέα) στα 3.000μ. (i) με 10.56.46.

* 15η Αναστασία Καρέλα (Χολαργός - νέα) στα 400μ. (i) με 58.80.

* 20ή Αρετή Αργυροπούλου (Κούρος) στα 10.000μ. με 42.20.98. 31η στα 8 χλμ ανωμάλου με 36.43.1.

* 23η Ευαγγελία Βαρσάμη (Αθλόραμα - νέα) στα 200μ. (i) με 26.27. 49η στα 60μ. (i) με 8.04.

* 26η Αδαμαντία Καμαρού (Άκρος - νεάνιδα) στα 400μ. (i) με 1.00.66. 27η στα 200μ. (i) με 26.70.

* 30ή Μαρίνα Ζέρβα (Ολυμπιάδα) στα 60μ. (i) με 7.869.

* 33η Μαρία - Ελένη Κεπενού (ΑΕΚ)) στα 8 χλμ ανωμάλου με 36.58.8. Εγκατέλειψε στα 3.000μ. (i)

* 41η Βασιλική Αλεξανδροπούλου (ΓΣ Δύμης - κορασίδα) στα 60μ. (i) με 7.967 (φ.φ.).

Εκκρεμεί η διεξαγωγή του Μαραθωνίου