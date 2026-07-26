Αχαΐα: Τροχαίο στη Βλασία - ΙΧ με 4 τουρίστες κατέληξε εκτός δρόμου- ΦΩΤΟ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στη Βλασία Αχαΐας. Αυτοκίνητο που εκινείτο στην Πατρών - Καλαβρύτων μέσω Χαλανδρίτσας εξετράπη της πορείας του στο ύψος της Βλασίας

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες το αυτοκίνητο κατέληξε εκτός δρόμου, ανάμεσα σε βλάστηση. Στο όχημα επέβαιναν τέσσερις ξένοι τουρίστες οι οποίοι προληπτικά διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

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