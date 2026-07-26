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Αχαΐα: Τροχαίο στη Βλασία - ΙΧ με 4 τουρίστες κατέληξε εκτός δρόμου- ΦΩΤΟ

Αχαΐα: Τροχαίο στη Βλασία - ΙΧ με 4 τουρ...

Το ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στη Πατρών Καλαβρύτων μέσω Χαλανδρίτσας, στη Βλασία Αχαΐας

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στη Βλασία Αχαΐας. Αυτοκίνητο που εκινείτο στην Πατρών - Καλαβρύτων μέσω Χαλανδρίτσας εξετράπη της πορείας του στο ύψος της Βλασίας 

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες το  αυτοκίνητο κατέληξε εκτός δρόμου, ανάμεσα σε βλάστηση. Στο όχημα επέβαιναν τέσσερις ξένοι τουρίστες οι οποίοι προληπτικά διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Τροχαίο ατύχημα Βλασία Εκτροπή ΙΧ
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