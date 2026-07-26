Γερμανία: Νεκρός ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης σε εκδήλωση του Pride

Νεκρός είναι ο φερόμενος ως δράστης της χθεσινοβραδινής επίθεσης με αυτοκίνητο εναντίον του πλήθους που είχε συγκεντρωθεί για τον εορτασμό της αφιερωμένης στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ Ημέρας της Οδού Christopher, μετέδωσε πριν από λίγο η Ραδιοφωνία Βερολίνου Βρανδεμβούργου rbb.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο 21χρονος Αμπντούλ Μπαλούτ σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στην περιοχή του Σπαντάου, στα βoρειοδυτικά όρια του Βερολίνου.

Γερμανός ΥΠΕΣ: "Τρομοκρατική ενέργεια" η επίθεση στις εκδηλώσεις του Pride στο Βερολίνο

Για «τρομοκρατική ενέργεια» έκανε λόγο ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ, αναφερόμενος στην χθεσινοβραδινή επίθεση με αυτοκίνητο σε εκδήλωση της αφιερωμένης στα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ Ημέρας της Οδού Christopher και προειδοποίησε για τον κίνδυνο ο δράστης να βρει μιμητές. Σύμφωνα με τον κ. Ντόμπριντ, μία γυναίκα έχασε τη ζωή της, ενώ 29 άτομα τραυματίστηκαν - εκ των οποίων τρία σοβαρά.

Τα όμοσπονδα κρατίδια έχουν λάβει οδηγίες να ενισχύσουν τα μέτρα ασφαλείας σε όλες τις μεγάλες εκδηλώσεις στη Γερμανία, ειδικά σε όσες αφορούν τον εορτασμό της Ημέρας της Οδού Christopher, υπό τον φόβο, όπως είπε ο υπουργός Εσωτερικών, ο δράστης της επίθεσης στο Βερολίνο να βρει και άλλους μιμητές. Ο υπουργός επιβεβαίωσε ότι ο αναζητούμενος ως ύποπτος είναι ο 21χρονος Γερμανός υπήκοος λιβανέζικης καταγωγής Αμπντούλ Μπαλούτ, ο οποίος ήταν ήδη γνωστός στις αρχές «λόγω μεγάλου αριθμού ποινικών αδικημάτων και εγγύτητας με την ισλαμιστική σκηνή». Η Λιβανέζα μητέρα του πολιτογραφήθηκε στη Γερμανία το 2002, ενώ ο 21χρονος είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση 22 μηνών με ανασταλτικό χαρακτήρα και παρακολουθούσε μαθήματα αποριζοσπαστικοποίησης και ο εισαγγελέας έχει ασκήσει έφεση κατά της απόφασης για αναστολή.

Ο υπουργός επιβεβαίωσε επίσης τις πληροφορίες που ήθελαν τον δράστη, αφού αποβιβάστηκε από το αυτοκίνητο, να τραυματίζει περαστικούς με μαχαίρι.

Από χθες το βράδυ βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, «όχι μόνο στο Βερολίνο, αλλά και σε σιδηροδρομικούς σταθμούς και αεροδρόμια σε πολλές περιοχές», σημείωσε ο Αλεξάντερ Ντόμπριντ, ενώ ανέφερε ότι έρευνες διεξάγονται και στα σύνορα, για το ενδεχόμενο ο δράστης να προσπαθήσει να διαφύγει στο εξωτερικό. Νωρίτερα το περιοδικό Der Spiegel είχε μεταδώσει ότι είναι ιδιαίτερα αυξημένα τα μέτρα στα σύνορα προς Πολωνία και προς Δανία, αλλά και στους αυτοκινητοδρόμους που οδηγούν εκεί.