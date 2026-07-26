Μοναστηράκι: Εντοπίστηκε ύποπτη βαλίτσα

Η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου στο Μοναστηράκι καθώς εντοπίστηκε ύποπτη βαλίτσα στην Ερμού, με αποτέλεσμα οι Αρχές να σπεύσουν στο σημείο και να κλείσουν τους δρόμους της περιοχής.
Η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας , λόγω του ελέγχου που πραγματοποιεί το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).
H κυκλοφορία έχει διακοπεί στη συμβολή των οδών Αθηνάς και Βορέου, στην Ερμού και Αγίων Ασωμάτων και στη Μητροπόλεως και Αιόλου.
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