Διευκρινίσεις από τον Δήμο Αιγιαλείας για το καθεστώς παραχώρησης του υπαίθριου θεάτρου «Γ. Παππάς»

Διευκρινίσεις για το καθεστώς παραχώρησης του υπαίθριου θεάτρου «Γ. Παππάς» δίνει με ανακοίνωσή του ο Δήμος Αιγιαλείας. Όπως επισημαίνει, στη συνεδρίαση της 21ης Ιουλίου 2026, το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση του σχετικού όρου που αφορά τις θεατρικές παραστάσεις φορέων εκτός Δήμου Αιγιαλείας

H ανακοίνωση έχει ως εξής:

Με αφορμή δημοσιεύματα και δημόσιες τοποθετήσεις σχετικά με το καθεστώς παραχώρησης του υπαίθριου θεάτρου «Γ. Παππάς», ο Δήμος Αιγιαλείας ενημερώνει τους πολίτες για την πρόσφατη ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθ. 151/2025 απόφαση, που αφορά τον καθορισμό του αντιτίμου χρήσης των παραχωρούμενων χώρων του Δήμου.

Συγκεκριμένα, στη συνεδρίαση της 21ης Ιουλίου 2026, το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση του σχετικού όρου που αφορά τις θεατρικές παραστάσεις φορέων εκτός Δήμου Αιγιαλείας, οι οποίες φιλοξενούνται στο υπαίθριο θέατρο «Γ. Παππάς».

Σύμφωνα με τη νέα απόφαση, το αντίτιμο χρήσης καθορίζεται σε 1.500 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, ημερησίως ή σε ποσοστό 15% επί των εισιτηρίων, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%. Παράλληλα, προβλέπεται η καταβολή ποσού 150 ευρώ για την κράτηση του χώρου, το οποίο συμψηφίζεται με το ποσό που θα ορίζεται στο σχετικό συμφωνητικό.

Η συγκεκριμένη τροποποίηση αποτελεί την πλέον πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το συγκεκριμένο θέμα και αποτυπώνει τη βούληση της Δημοτικής Αρχής να διαμορφώνει ένα σαφές πλαίσιο λειτουργίας του υπαίθριου θεάτρου, με στόχο τη συνέχιση της φιλοξενίας πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Ο Δήμος Αιγιαλείας παραμένει σταθερά προσηλωμένος στη στήριξη του πολιτισμού, των θεατρικών παραγωγών και των ανθρώπων της τέχνης. Το υπαίθριο θέατρο «Γ. Παππάς» αποτελεί έναν σημαντικό πολιτιστικό χώρο για την περιοχή και στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να συνεχίσει να φιλοξενεί αξιόλογες παραστάσεις και εκδηλώσεις προς όφελος των δημοτών και των επισκεπτών.

Η υπ’ αριθ. 123/2026 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και είναι διαθέσιμη, μαζί με το πλήρες περιεχόμενό της, στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, στο πλαίσιο της διαφάνειας και της έγκυρης ενημέρωσης των πολιτών".