Συνελήφθη 29χρονος που οδηγούσε με 208 χλμ./ώρα στην Αθηνών-Κορίνθου

Συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 26 Ιουλίου ένας 29χρονος οδηγός, ο οποίος εντοπίστηκε να κινείται με ταχύτητα 208 χλμ./ώρα στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου, στην περιοχή των Μεγάρων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής διαπίστωσαν, με τη χρήση συσκευής ραντάρ, ότι το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 29χρονος κινούνταν με 208 χλμ./ώρα, αντί του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου των 130 χλμ./ώρα.

Όπως επισημαίνεται από την Αστυνομία, ο οδηγός υπερέβη κατά 78 χλμ./ώρα το όριο ταχύτητας, προκαλώντας κίνδυνο για τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.