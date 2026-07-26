Πάτρα: Θλίψη για την απώλεια της Λιλίκας Τσιμπλή- ΦΩΤΟ

Έφυγε πλήρης ημερών, βυθίζοντας στο πένθος τους οικείους της, η Λιλίκα (Αγγελική) Τσιμπλή, το γένος Στρατόπουλου, κάτοικος εν ζωή Πατρών.

Η Λιλίκα Στρατοπούλου ήταν κόρη του διακεκριμένου παιδίατρου της πόλης, Ασημάκη Στρατόπουλου (από το γένος των Στρατογιάννηδων), που είχε ιατρείο στο κάτω μέρος της πλατείας Γεωργίου, δίπλα ακριβώς ήταν το γραφείο του Ανωχωρίτη ιατρού Παπαπάνου, παππού της Αντας Παπαπάνου, πρώην γυναίκας του Γιωργάκη Παπανδρέου. Μητέρα της η Ιάνθη Καποτά, από την Άνω Χώρα Ναυπακτίας.

Γεννήθηκε στην Πάτρα, είχε μία αδελφή την Ιωάννα και παντρεύτηκε τον πλοίαρχο του εμπορικού Ναυτικού Νίκο Τσιμπλή από τα Καρδάμυλα της Χίου. Απέκτησαν δύο παιδιά, τον Μιχάλη και την Ιάνθη και εξ αυτών χάρηκε έξι εγγόνια, την Αλεξία, τον Νίκο, την Βικτωρία, την Αγγελική, τον Γιάννη και την Αγγελική - Νεφέλη.

Εζησαν μαζί στην Πάτρα, στην Φιλοθέη Αθηνών και για ένα διάστημα στην Αγγλία (όπου εργάστηκε ο σύζυγός της σε εφοπλιστικό γραφείο), χωρίς ποτέ να σταματήσουν μέχρι και πρόσφατα, να επισκέπτονται το πατρικό της στο Ρίο, στην οδό Ζαΐμη και Ηρ. Πολυτεχνείου, στις γραμμές.

Η υγεία της επιβαρύνθηκε τελευταία και τελικά κατέληξε, ήρεμη και γαλήνια όπως έζησε όλη της τη ζωή.

Υπέροχη γυναίκα, διακρίθηκε για τις αρχές και την αρχοντιά της, αφήνει πίσω μόνο γλυκές θύμησες για όσους την έζησαν. Μαζί της χάνεται μια ολόκληρη γενιά των παλιών αστών της πόλης.

Η κηδεία της θα γίνει το πρωί (11π.μ.) της Δευτέρας (27/7) από τον Ι.Ν. Αγίων Αγγέλων και η ταφή της στο Α’ νεκροταφείο της Πάτρας.

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΛΙΛΙΚΑ) ΧΗΡΑ ΝΙΚΟΥ ΤΣΙΜΠΛΗ, ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 94

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2026 ΩΡΑ 11 πμ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΜΙΧΑΗΛ & ΜΑΡΙΑ, ΙΑΝΘΗ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Η ΑΔΕΛΦΗ: ΙΩΑΝΝΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΛΕΞΙΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΝΕΦΕΛΗ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

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