Πάτρα: Θανατηφόρο τροχαίο στην Κανελλοπούλου με θύμα δικυκλιστή

Μηχανή συγκρούστηκε με μηχανή
ΝΕΟΤΕΡΟ Θανατηφόρο είναι το τροχαίο που σημειώθηκε νωρίτερα στην Κανελλοπούλου και στο οποίο ενεπλάκησαν μηχανή και αυτοκίνητο. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες ο οδηγός του δικύκλου τραυματίστηκε θανάσιμα.
Το τροχαίο σημειώθηκε κοντά στη στροφή στην οδό Κανελλοπούλου.
ΝΩΡΙΤΕΡΑ Τροχαίο σημειώθηκε στην Κανελλοπούλου στην Πάτρα νωρίτερα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ΙΧ συγκρούστηκε με δίκυκλο.
Για το συμβάν ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ.
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