Τζένη Καρέζη: Η σπάνια φωτογραφία με τη μητέρα της από το 1961

Με αφορμή τη συμπλήρωση 34 χρόνων από τον θάνατο της σπουδαίας ηθοποιού Τζένης Καρέζη, δημοσιεύτηκε ένα αδημοσίευτο μέχρι σήμερα στιγμιότυπο από το αρχείο του Studio Κλεισθένης.

Η φωτογραφία από το 1961

Το Studio Κλεισθένης δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία φωτογραφία της Τζένης Καρέζη μαζί με τη μητέρα της, Θεώνη Καρπούζη.

Το στιγμιότυπο τραβήχτηκε στις 24 Μαΐου 1961, σε μια περίοδο κατά την οποία η Καρέζη βρισκόταν ήδη στο απόγειο της καλλιτεχνικής της πορείας. Η φωτογραφία αποτυπώνει μια πιο προσωπική και οικογενειακή στιγμή της σπουδαίας ηθοποιού, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Το Studio Κλεισθένης, συνοδεύει την ανάρτηση με αναφορά στην ημερομηνία λήψης της φωτογραφίας, η οποία δημοσιεύεται για πρώτη φορά.

Στην εικόνα, η Τζένη Καρέζη εμφανίζεται σε ένα μπαλκόνι, ενώ πιο πίσω καθόταν η μητέρα της, Θεώνη Καρπούζη που την παρατηρούσε όσο εκείνη πόζαρε. Στη λεζάντα της ανάρτησης του στούντιο Κλεισθένης στο Instagram αναγράφεται: «34 χρόνια χωρίς την πανέμορφη και αγαπημένη ηθοποιό Τζένη Καρέζη και το Στούντιο Κλεισθένης βγάζει στη δημοσιότητα για πρώτη φορά μια λήψη με το φακό του Κλεισθένη στις 24 Μαΐου του 1961, όπου τη βλέπουμε μαζί με τη μητέρα της την Θεώνη Καρπούζη, η οποία επιβλέπει καθώς τη φωτογραφίζει ο Κλεισθένης στο σπίτι».

Η παρακαταθήκη της Τζένης Καρέζη

Η Τζένη Καρέζη έφυγε από τη ζωή στις 26 Ιουλίου 1992, αφήνοντας πίσω της σπουδαίες ερμηνείες στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Το έργο της εξακολουθεί να συγκινεί το κοινό, ενώ το ενδιαφέρον για άγνωστες στιγμές της ζωής και της καλλιτεχνικής της διαδρομής παραμένει αμείωτο.