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Ορμούζ: Εκρηξη σε τάνκερ που προσέκρουσε σε νάρκη

Ορμούζ: Εκρηξη σε τάνκερ που προσέκρουσε σε νάρκη

Δεν υπάρχει ανακοίνωση των ιρανικών αρχών για το περιστατικό

Εκρηξη σημειώθηκε σε τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ όταν προσέκρουσε σε ναυτική νάρκη, μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Το δεξαμενόπλοιο προσέκρουσε στη νάρκη αφού παρεξέκλινε από τη θαλάσσια διαδρομή που έχει καθορίσει το Ιράν στον στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο δίαυλο.

 Δεν υπάρχει ανακοίνωση των ιρανικών αρχών για το περιστατικό.

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#tags Στενά του Ορμούζ Νάρκη
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