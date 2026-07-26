Φωτιές: Πάνω από 325.000 έχουν φύγει από τις εστίες τους σε Γαλλία- Ισπανία

Γάλλοι και Ισπανοί πυροσβέστες δίνουν μάχη με γιγάντιες δασικές πυρκαγιές, οι οποίες έχουν οδηγήσει στην απομάκρυνση 325.000 ανθρώπων από τις εστίες τους, στην περιοχή του Μπορντό, στη νοτιοδυτική Γαλλία, όπου οι φλόγες βρίσκονται πλέον σε απόσταση 15 χιλιομέτρων από την γαλλική μεγαλούπολη, αλλά και στην Κοινότητα της Μαδρίτης και στην Βαλένθια στην Ισπανία.

Η μεγάλη πυρκαγιά στη Ζιρόντ στις γαλλικές ακτές του Ατλαντικού εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα κατά την διάρκεια της νύχτας και μέχρι σήμερα έχει κάνει στάχτη 420.000 στρέμματα γης. Πλέον καίει σε απόσταση μόλις 15 χιλιομέτρων από τη μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό, ωστόσο η εκκένωση της πόλης «δεν βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη», επανέλαβε ο δήμαρχός της, Τομά Καζνάβ.

Στην περιοχή του Μπορντό, που είναι παγκοσμίως γνωστή για τους αμπελώνες της, είναι «πολύ πιθανό» να βρίσκεται σε εξέλιξη η μεγαλύτερη επιχείρηση απομάκρυνσης πολιτών που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη Γαλλία σε καιρό ειρήνης, σύμφωνα με τη γαλλική κυβέρνηση. Η πυρκαγιά συγκαταλέγεται ήδη στις μεγαλύτερες που έχουν καταγραφεί στη χώρα από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας διατάχθηκε νέα εκκένωση σε αρκετούς δήμους της μητροπολιτικής περιοχής του Μπορντό, η οποία έχει πληθυσμό 850.000 κατοίκων.

«Η κατάσταση παραμένει πολύ δυσμενής»

«Η κατάσταση παραμένει πολύ δυσμενής» στο μέτωπο των δασικών πυρκαγιών στην Γαλλία, κυρίως στην περιοχή της Ζιρόντ όπου η φωτιά έχει κατακαύσει 420.000 στρέμματα και οδήγησε στην απομάκρυνση 220.000 ανθρώπων από τις εστίες τους, αλλά επίσης στη Λαντ και το Βαρ, δήλωσε με ανάρτηση στο Χ ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές.

«Στην αρχή της νύκτας, στην Ζιρόντ, η φωτιά έγινε εξαιρετικά σφοδρή, απρόβλεπτη, δημιουργώντας τον δικό της άνεμο και επεκτάθηκε κατά απρόβλεπτο τρόπο προς την οικιστική περιφέρεια του Μπορντό», εξήγησε ο υπουργός Εσωτερικών διευκρινίζοντας ότι η πυρκαγιά καταλάγιασε πριν από το ξημέρωμα.

Για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών επιστρατεύθηκαν από σήμερα το πρωί 18 αεροσκάφη και το A400M θα επιχειρήσει και πάλι, πρόσθεσε.

Στην Λαντ, το άλλο μεγάλο μέτωπο, όπου έχουν καεί 36.000 στρέμματα γης, μία αναζωπύρωση αντιμετωπίσθηκε το πρωί από τα εναέρια μέσα και η περίμετρος της πυρκαγιάς παραμένει πολύ ενεργή, πρόσθεσε ο γάλλος υπουργός Εσωτερικών.

Στο Βαρ, «η προβλεπόμενη επιστροφή του μαΐστρου δημιουργεί φόβους για νέα επιδείνωση των συνθηκών, ενώ σχεδόν 3.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί προληπτικά από τις εστίες τους.

Συνολικά, περί τους 4.150 πυροσβέστες επιχειρούν στα μέτωπα των πυρκαγιών: 2.500, ανάμεσά τους και ελβετική ομάδα, στην Ζιρόντ, συνεπικουρούμενοι από 1.500 στρατιώτες, περί τους 500 στην Λαντ και 1.100 στο Βαρ, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών.

Αλλα μέτωπα πυρκαγιάς στην Γαλλία είναι επίσης ενεργά στην Γαλλία, όπως στην Κορσική και τις Ανω Αλπεις , πρόσθεσε ο Λοράν Νουνιές απευθύνοντας έκκληση προς όλους για την μεγαλύτερη δυνατή επαγρύπνηση, καθώς σε μία συγκυρία δυσμενών μετεωρολογικών συνθηκών η παραμικρή απροσεξία μπορεί να είναι τραγικές συνέπειες.