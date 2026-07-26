Στην Αίγινα για οικογενειακές διακοπές ο Γιάννης Αντετοκούνμπο- ΦΩΤΟ του thebest.gr

Ο Greek Freak απολαμβάνει στιγμές ξεκούρασης στο νησί του Αργοσαρωνικού μαζί με την οικογένειά του
Μακριά από τα παρκέ και τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές στην Αίγινα, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, Μαράια, και τα παιδιά τους.
Ο κορυφαίος Έλληνας μπασκετμπολίστας και σταρ του NBA επέλεξε το νησί του Αργοσαρωνικού για λίγες ημέρες ξεκούρασης και οικογενειακής ηρεμίας, περνώντας ποιοτικό χρόνο με τους αγαπημένους του, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
Η παρουσία του δεν πέρασε απαρατήρητη από κατοίκους και επισκέπτες της Αίγινας, με αναγνώστη του thebest.gr να τον απαθανατίζει σε χαλαρή στιγμή και να μας αποστέλλει τη σχετική φωτογραφία.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που συχνά επιλέγει ελληνικούς προορισμούς για τις καλοκαιρινές του αποδράσεις, συνεχίζει να απολαμβάνει τις διακοπές του μαζί με την οικογένειά του, πριν επιστρέψει στις υποχρεώσεις του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.
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