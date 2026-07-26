Στην Αίγινα για οικογενειακές διακοπές ο Γιάννης Αντετοκούνμπο- ΦΩΤΟ του thebest.gr

Μακριά από τα παρκέ και τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές στην Αίγινα, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, Μαράια, και τα παιδιά τους.

Ο κορυφαίος Έλληνας μπασκετμπολίστας και σταρ του NBA επέλεξε το νησί του Αργοσαρωνικού για λίγες ημέρες ξεκούρασης και οικογενειακής ηρεμίας, περνώντας ποιοτικό χρόνο με τους αγαπημένους του, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η παρουσία του δεν πέρασε απαρατήρητη από κατοίκους και επισκέπτες της Αίγινας, με αναγνώστη του thebest.gr να τον απαθανατίζει σε χαλαρή στιγμή και να μας αποστέλλει τη σχετική φωτογραφία.