Drones, δορυφόροι και MyCoast σαρώνουν τις παραλίες

Θεαματική αύξηση των ελέγχων στις μισθωμένες παραλίες της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) και ταυτόχρονη κατακόρυφη μείωση των καταγγελιών για αυθαίρετες καταλήψεις καταγράφουν τα τελευταία στοιχεία, καθώς η αξιοποίηση drones, δορυφορικών εικόνων και ψηφιακών εφαρμογών αλλάζει τον τρόπο εποπτείας της δημόσιας περιουσίας.

Μέσα σε έναν χρόνο οι αυτοψίες στις παραλίες αυξήθηκαν κατά 190%, από 348 το 2024 σε 1.009 το 2025, ενώ οι αναφορές πολιτών για παραβάσεις μειώθηκαν από 907 το 2024 σε μόλις 94 το 2026, όπως αναφέρει η εφημερίδα Καθημερινή. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται τόσο στην ενίσχυση των ελέγχων όσο και στη λειτουργία του ψηφιακού συστήματος MyCoast, το οποίο διευκολύνει τον εντοπισμό και τη διασταύρωση των παραβάσεων.

Πίσω από αυτή την αλλαγή βρίσκεται ένα νέο επιχειρησιακό μοντέλο ελέγχων που εφαρμόζει η ΕΤΑΔ, συνδυάζοντας επιτόπιες αυτοψίες με δορυφορικές απεικονίσεις, Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (GIS), πτήσεις drones και σύγχρονες εφαρμογές πεδίου. Στόχος είναι η άμεση διαπίστωση παραβάσεων των όρων μίσθωσης στις οργανωμένες παραλίες και η αποτελεσματικότερη προστασία της δημόσιας περιουσίας.

Η αλλαγή αποτυπώνεται ξεκάθαρα στη ραγδαία διεύρυνση των τηλεπισκοπικών μεθόδων. Το 2024 είχαν πραγματοποιηθεί συνολικά 348 αυτοψίες, εκ των οποίων οι 308 ήταν επιτόπιες και μόλις οι 40 βασίζονταν σε δορυφορικές εικόνες, χωρίς τη χρήση drones. Έναν χρόνο αργότερα το 2025, οι συνολικοί έλεγχοι εκτινάχθηκαν στις 1.009, καθώς οι δορυφορικές αυτοψίες αυξήθηκαν στις 470, οι επιτόπιες έφτασαν τις 499 και για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκαν 40 στοχευμένες πτήσεις drones. Για το 2026, οι έλεγχοι έχουν ξεκινήσει ήδη από την έναρξη της τουριστικής περιόδου, με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι ο συνολικός αριθμός των αυτοψιών θα ξεπεράσει τις 1.200, διατηρώντας την ελεγκτική λειτουργία σε υψηλά επίπεδα.

Σε κάθε περίπτωση όπου διαπιστώνεται παράβαση, ακολουθεί άμεσα σύσταση συμμόρφωσης προς τον μισθωτή, ενώ όταν αυτή δεν τηρείται, οι υποθέσεις διαβιβάζονται στις αρμόδιες αρχές για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.