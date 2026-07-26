Κέρκυρα: Μπιτόνια με βενζίνη και τσιγάρα βρέθηκαν σε χώρο στάθμευσης στις Αλυκές Λευκίμμης

Αναστάτωση προκάλεσε στην τοπική κοινωνία της Λευκίμμης στην Κέρκυρα ο εντοπισμός ύποπτων αντικειμένων στον χώρο στάθμευσης του λιμανιού στις Αλυκές, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αρμόδιες Αρχές.

Πρόκειται για περιστατικό που δημοσιοποίησε χθες Σάββατο (25.07.2026) στα social media η Μουσική Καλλιτεχνική Ένωση Λευκίμμης, στο σημείο βρέθηκαν δύο μπιτόνια με βενζίνη, ενώ σε μικρή απόσταση εντοπίστηκαν τσιγάρα τοποθετημένα πάνω σε χαρτοπετσέτα, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.

Μετά την ειδοποίηση των Αρχών, στο λιμάνι έσπευσε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, το οποίο πραγματοποίησε αυτοψία και κατέγραψε λεπτομερώς τα ευρήματα, προκειμένου να αξιολογηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η υπόθεση διερευνάται από τις αρχές που εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για διαπιστώσουν κάτω από ποιες συνθήκες βρέθηκαν εκεί τα συγκεκριμένα αντικείμενα.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στις μαρτυρίες πολιτών, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι λίγο πριν από τον εντοπισμό των αντικειμένων, ένα αυτοκίνητο παρέμεινε για αρκετή ώρα σταθμευμένο στο συγκεκριμένο σημείο.

