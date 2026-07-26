Φωτιά σε δασική έκταση στα Βασιλικά Φθιώτιδας, σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι (26/7) σε δασική έκταση στα Βασιλικά Φθιώτιδας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στο σημείο επιχειρούν 43 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 4ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων και 12 πυροσβεστικών οχημάτων.

Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, με στόχο τον περιορισμό της φωτιάς και την αποτροπή της επέκτασής της.