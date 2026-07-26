Φωτιά σε δασική έκταση στα Βασιλικά Φθιώτιδας, σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Μεγάλη κινητοποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος
Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι (26/7) σε δασική έκταση στα Βασιλικά Φθιώτιδας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Στο σημείο επιχειρούν 43 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 4ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων και 12 πυροσβεστικών οχημάτων.
Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, με στόχο τον περιορισμό της φωτιάς και την αποτροπή της επέκτασής της.
Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας , ενισχύοντας τις προσπάθειες των επίγειων δυνάμεων.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή προς κατοικημένες περιοχές.
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