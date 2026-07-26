Εθνική Πόλο Ανδρών: Η στιγμή της απονομής του πρώτου ελληνικού χρυσού μεταλλίου στην ιστορία της ομάδας

Τεράστια συγκίνηση για την Εθνική Ομάδα Πόλο, με τους παίκτες του Θοδωρή Βλάχου να βρίσκονται στην κορυφή του κόσμου.

Η «γαλανόλευκη» επικράτησε 15-14 στον μεγάλο τελικό του Σίδνεϊ και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση, για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Με τον αρχηγό Στέλιο Αργυρόπουλο να εκτελεί στον παίκτη παραπάνω 12 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, η εθνική μας ομάδα στέφθηκε πρωταθλήτρια στην Αυστραλία, ενώ έντονες στιγμές συγκίνησης επικράτησαν κατά την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Η απονομή του χρυσή στην εθνική Ελλάδος πόλο ανδρών

Μαζί με τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, τον ύμνο έψαλλαν και Έλληνες φίλαθλοι που είχαν δώσει το «παρών» για να στηρίξουν την προσπάθεια των διεθνών μας.