Γαλλία: Μάχη των πυροσβεστών για να σωθεί το Μπορντό

Απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους 220.000 άτομα

Δραματικές είναι οι στιγμές που ζει η Γαλλία με τους πυροσβέστες να δίνουν τιτάνιο αγώνα για να σώσουν την πόλη Μπορντό από τις φωτιές που μαίνονται εδώ και μέρες. Εξαιτίας της φωτιάς στη Γαλλία οι αρχές απομακρύνουν όλο και περισσότερους ανθρώπους από τα προάστια της πόλης Μπορντό. Η νοτιοδυτική περιοχή της Γαλλίας έχει πληγεί από τις πυρκαγιές κατά την διάρκεια του έντονου θερινού καύσωνα που έχει απλωθεί σε πολλά τμήματα της Ευρώπης. Στην Ισπανία όπου η κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε εθνικό επίπεδο, πυρκαγιά στην Βαλένθια προκάλεσε τον θάνατο ενός ηλικιωμένου ανθρώπου. «Κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, παρατηρήθηκε ότι η πυρκαγιά εξαπλώθηκε με ταχείς ρυθμούς», ανέφεραν σε σημερινή τους δήλωσή της οι αρμόδιες τοπικές αρχές για την περιοχή του Μπορντό. Η περιοχή του Μπορντό φημίζεται για τους αμπελώνες της, ενώ η πόλη αποτελεί έναν από τους κύριους συγκοινωνιακούς κόμβους για τους τουρίστες που επισκέπτονται τα κοντινά παραθεριστικά θέρετρα στην ακτή του Ατλαντικού. Οι αρχές έχουν απομακρύνει μέχρι στιγμής 220.000 άτομα από τη νοτιοδυτική Γαλλία, μετά την εκδήλωση πυρκαγιών νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι οποίες έφτασαν μέχρι το Καπ Φερέ, έναν δημοφιλή προορισμό καλοκαιρινών διακοπών στην περιοχή της Ακιτέν. Οι τοπικοί αγρότες προσφέρθηκαν επίσης εθελοντικά να βοηθήσουν τους πυροσβέστες.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="fr" dir="ltr"> L'<a href="https://x.com/hashtag/incendie?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#incendie</a> en <a href="https://x.com/hashtag/Gironde?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Gironde</a>, près de <a href="https://x.com/hashtag/Bordeaux?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Bordeaux</a>, reste hors de contrôle. D'impressionnantes lignes de <a href="https://x.com/hashtag/feu?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#feu</a> s'étendent sur plusieurs centaines de mètres. Depuis mercredi, plus de 42 000 hectares ont brûlé et 220 000 personnes ont été évacuées, malgré la mobilisation de <a href="https://x.com/hashtag/pompiers?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#pompiers</a>,… <a href="https://t.co/QNiRkwV1Hv">pic.twitter.com/QNiRkwV1Hv</a></p>— Instant Actu (@Inst_Actu) <a href="https://x.com/Inst_Actu/status/2081263387925713096?ref_src=twsrc%5Etfw">July 26, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

«Ήρθαμε να βοηθήσουμε, γιατί αν ήταν η δική μας περιοχή, θα θέλαμε και οι άλλοι να κάνουν το ίδιο. Και δεδομένης της κλίμακας της καταστροφής, πιστεύουμε ότι οι προσπάθειές μας είναι επίσης πολύ ευπρόσδεκτες», δήλωσε ο 65χρονος αγρότης Πασκάλ Ρουντιέ. Μέχρι στιγμής τον Ιούλιο, οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν φτάσει κατά μέσο όρο τους 32,2 βαθμούς Κελσίου στην περιοχή της Ακιτέν, αριθμός που είναι 7,3 °C υψηλότερος από τη μέση μέγιστη θερμοκρασία του μήνα κατά την περίοδο 1961-1990, σύμφωνα με το Reuters Climate Monitor.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="fr" dir="ltr"> L'<a href="https://x.com/hashtag/incendie?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#incendie</a> en <a href="https://x.com/hashtag/Gironde?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Gironde</a>, près de <a href="https://x.com/hashtag/Bordeaux?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Bordeaux</a>, reste hors de contrôle. D'impressionnantes lignes de <a href="https://x.com/hashtag/feu?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#feu</a> s'étendent sur plusieurs centaines de mètres. Depuis mercredi, plus de 42 000 hectares ont brûlé et 220 000 personnes ont été évacuées, malgré la mobilisation de <a href="https://x.com/hashtag/pompiers?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#pompiers</a>,… <a href="https://t.co/QNiRkwV1Hv">pic.twitter.com/QNiRkwV1Hv</a></p>— Instant Actu (@Inst_Actu) <a href="https://x.com/Inst_Actu/status/2081263387925713096?ref_src=twsrc%5Etfw">July 26, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Η τεράστια πυρκαγιά που κατέκαψε τις παρυφές της λεκάνης του Αρκασόν και απειλεί πλέον τις περιφέρειες της μητρόπολης του Μπορντό έχει μετατρέψει 420.000 στρέμματα σε «καμένη έκταση», ανακοίνωσε σήμερα η νομαρχία της Ζιρόντ, η οποία από την Τετάρτη έχει απομακρύνει συνολικά 220.000 άτομα.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="fr" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/FeuxDeFor%C3%AAt?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FeuxDeForêt</a> pont d Aquitaine <a href="https://x.com/hashtag/Bordeaux?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Bordeaux</a> <a href="https://x.com/hashtag/incendies?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#incendies</a> <a href="https://t.co/AgTTzUXzmd">pic.twitter.com/AgTTzUXzmd</a></p>— Jean Marie Hodemon (@JeanHodemon) <a href="https://x.com/JeanHodemon/status/2081313271865331815?ref_src=twsrc%5Etfw">July 26, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Η πυρκαγιά αυτή συγκαταλέγεται ήδη μεταξύ των σημαντικότερων που έχουν καταγραφεί στη Γαλλία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Το 1949, η μεγάλη πυρκαγιά που είχε καταστρέψει το δάσος των Λαντ της Γασκώνης –η πιο θανατηφόρα που έχει σημειωθεί ποτέ στη Γαλλία– είχε καταστρέψει περίπου 500.000 στρέμματα

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"> BREAKING: Spain Declares National Emergency as Wildfires Spiral Out of Control <a href="https://x.com/hashtag/FeuxDeFor%C3%AAt?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FeuxDeForêt</a> <a href="https://x.com/hashtag/incendies?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#incendies</a> <a href="https://x.com/hashtag/Canadair?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Canadair</a> <a href="https://x.com/hashtag/Gironde?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Gironde</a> <a href="https://x.com/hashtag/Bordeaux?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Bordeaux</a> <a href="https://x.com/hashtag/Anschlag?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Anschlag</a> <a href="https://x.com/hashtag/Landes?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Landes</a> <a href="https://x.com/hashtag/Pantan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Pantan</a> <a href="https://x.com/hashtag/Attentat?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Attentat</a> <a href="https://t.co/aT4Wrb1cqk">pic.twitter.com/aT4Wrb1cqk</a></p>— ???? ????? (@alpserene) <a href="https://x.com/alpserene/status/2081310606401876105?ref_src=twsrc%5Etfw">July 26, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Με την απομάκρυνση κατά τη διάρκεια της νύχτας κατοίκων και από άλλους δήμους που βρίσκονται νοτιοανατολικά της λεκάνης ή κοντά στη μητρόπολη, δηλαδή 55.000 ατόμων, ο συνολικός αριθμός των κατοίκων που έχουν απομακρυνθεί από την Ζιρόντ ανέρχεται πλέον σε 220.000 άτομα, κάτι που αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εκκενώσεις που έχουν οργανωθεί ποτέ στη Γαλλία λόγω πυρκαγιών.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="fr" dir="ltr">Dans ces heures où les flammes éprouvent durement notre pays, la France révèle ce qu’elle est : un peuple uni, qui se serre les coudes.<br> <br>Merci à nos sapeurs-pompiers, à nos militaires, aux forces de sécurité civile, à nos gendarmes et policiers, ainsi qu’aux agriculteurs… <a href="https://t.co/DFzPt8vSYM">pic.twitter.com/DFzPt8vSYM</a></p>— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) <a href="https://x.com/EmmanuelMacron/status/2081058742280303075?ref_src=twsrc%5Etfw">July 25, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>