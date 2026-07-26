Δύο συλλήψεις για τη σχεδιαζόμενη επίθεση με χειροβομβίδα στο σπίτι του Ισίδωρου Ντογιάκου

Δύο άτομα συνελήφθησαν για την υπόθεση με τις χειροβομβίδες κοντά στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Πρόκειται για έναν 30χρονο αλλοδαπό, ο οποίος συνελήφθη στην Αττική, και έναν 31χρονο ομοεθνή του, που βρίσκεται ήδη κρατούμενος σε φυλακή της Βόρειας Ελλάδας. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας 27χρονος Έλληνας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το μεσημέρι της 24ης Ιουλίου 2026 οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 30χρονο την ώρα που συναντούσε τον 27χρονο. Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 27χρονος του παρέδωσε ένα αντικείμενο που έμοιαζε με χάρτινο ποτήρι. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του 30χρονου μία χειροβομβίδα αμυντικού τύπου, δεμένη με πλαστικό δεματικό (tie wrap), και τον συνέλαβαν.

Από την έρευνα προέκυψε ακόμη ότι ο 31χρονος, που είναι ήδη φυλακισμένος, φέρεται να είχε οργανωτικό ρόλο στον σχεδιασμό της επίθεσης. Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, είχε δώσει οδηγίες στον 30χρονο να συναντήσει τον 27χρονο, να παραλάβει τη χειροβομβίδα και στη συνέχεια να την τοποθετήσει ή να τη ρίξει σε σημείο της Αττικής.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο κελί του 31χρονου στις φυλακές της Βόρειας Ελλάδας, κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο εξετάζεται ως πιθανό μέσο επικοινωνίας για την οργάνωση της επίθεσης.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα σε σπίτι στην Αττική, όπου είχε βρεθεί νωρίτερα ο 27χρονος. Με τη συνδρομή της ΕΚΑΜ εντοπίστηκε και κατασχέθηκε περίστροφο με πέντε φυσίγγια στον κύλινδρό του.

Συνολικά κατασχέθηκαν:

μία χειροβομβίδα αμυντικού τύπου,

ένα περίστροφο και έξι φυσίγγια,

4.410 ευρώ,

δύο κινητά τηλέφωνα και μεγάλος αριθμός καρτών SIM διαφόρων εταιρειών,

ένα καπέλο τύπου τζόκεϊ,

ένα σακίδιο πλάτης, μέσα στο οποίο βρέθηκαν ένα φύλλο με αυτοκόλλητα αθλητικής ομάδας και ένα χάρτινο ποτήρι ροφήματος.

Ο 30χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα και στη συνέχεια παραπέμφθηκε σε ανακριτή, ενώ ο 31χρονος θα οδηγηθεί επίσης στις εισαγγελικές Αρχές μετά την έκδοση της σχετικής παραγγελίας.