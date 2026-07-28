Τρίτη 28 Ιουλίου 2026 – Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά
Σήμερα η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Προχόρου, Νικάνορος, Τίμωνος και Παρμενά, τεσσάρων από τους Εβδομήκοντα Αποστόλους, καθώς και της Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου, ιδιαίτερα αγαπητής στους πιστούς. Τιμάται ακόμη ο Όσιος Παύλος ο Ξηροποταμηνός.
Γιορτάζουν: Ειρήνη, Ρένα, Ρήνα, Ειρηναίος, Προχόρης, Νικάνορας, Τίμων, Παρμενάς.
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