Τρίτη 28 Ιουλίου 2026 – Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά

Σήμερα η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Προχόρου, Νικάνορος, Τίμωνος και Παρμενά, τεσσάρων από τους Εβδομήκοντα Αποστόλους, καθώς και της Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου, ιδιαίτερα αγαπητής στους πιστούς. Τιμάται ακόμη ο Όσιος Παύλος ο Ξηροποταμηνός.

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