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Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026 – Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026 – Εορτολόγιο: Πο...

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Παντελεήμονος του Μεγαλομάρτυρα και Ιαματικού, ενός από τους πιο αγαπητούς αγίους της Χριστιανοσύνης, προστάτη των ασθενών και των γιατρών.

Τιμώνται επίσης η Οσία Ανθούσα η Ομολογήτρια, ο Όσιος Μανουήλ, ο Άγιος Χριστόδουλος ο εκ Κασσάνδρας και οι 153 Μάρτυρες από τη Θράκη.

Γιορτάζουν: Παντελεήμων, Παντελεήμονας, Παντελής, Παντελίτσα, Παντελεημονία, Ανθούσα.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Εορτολόγιο
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