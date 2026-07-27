Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026 – Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Παντελεήμονος του Μεγαλομάρτυρα και Ιαματικού, ενός από τους πιο αγαπητούς αγίους της Χριστιανοσύνης, προστάτη των ασθενών και των γιατρών.

Τιμώνται επίσης η Οσία Ανθούσα η Ομολογήτρια, ο Όσιος Μανουήλ, ο Άγιος Χριστόδουλος ο εκ Κασσάνδρας και οι 153 Μάρτυρες από τη Θράκη.

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