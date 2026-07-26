Ουγγαρία – Ελλάδα 14-15: Η τρομερή εθνική πόλο κατέκτησε το World Cup και πανηγύρισε το πρώτο χρυσό μετάλλιο της ιστορίας της

Η Εθνική πόλο των ανδρών πήρε επιτέλους αυτό που της άξιζε τόσα χρόνια.

Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου έγραψε ιστορία στο Σίδνεϊ, στον τελικό του World Cup με την Ουγγαρία (15-14), κατακτώντας το πρώτο της χρυσό μετάλλιο. Δείτε το live του αγώνα.

Η εθνική πόλο των ανδρών δεν σταματάει να κάνει υπερήφανους όλους τους Έλληνες φιλάθλους, κατακτώντας το ένα μετάλλιο μετά το άλλο στις μεγάλες διοργανώσεις. Μπορεί η γαλανόλευκη να μετρούσε 17 μετάλλια σε διεθνείς διοργανώσεις, ωστόσο δεν είχε ανεβεί ποτέ στην κορυφή μέχρι σήμερα.

Αυτό έμελλε να γίνει στο “γαλανόλευκο” Σίδνεϊ. Η ομαδάρα του Θοδωρή Βλάχου έγραψε ιστορία κόντρα στην Ουγγαρία στον τελικό του World Cup, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του πρώτου χρυσού μεταλλίου, μετά από πέντε χαμένους τελικούς.

Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Δημήτρη Σκουμπάκη, η Ελλάδα επικράτησε της Ουγγαρίας με 15-14 και ανέβηκε για πρώτη φορά στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Ο άσος του Παναθηναϊκός ήταν απολαυστικός, σημειώνοντας τα πέντε από τα 15 γκολ της γαλανόλευκης.