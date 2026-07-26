Ντου του «Ελληνικού FBI» στην Κουρούτα – Πέντε προσαγωγές τα ξημερώματα

Κλιμάκιο του Τμήματος Εκβιαστών από την Αθήνα πραγματοποίησε αιφνιδιαστικούς ελέγχους, μετά από αντίστοιχη επιχείρηση στην Πάτρα.

Αιφνιδιαστική και απόλυτα συντονισμένη επιχείρηση στήθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην Κουρούτα, με ισχυρές δυνάμεις του Τμήματος Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος –του λεγόμενου «Ελληνικού FBI»– να πραγματοποιούν έφοδο και εκτεταμένους ελέγχους σε καταστήματα της παραλιακής ζώνης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Patrisnews, περίπου 18 στελέχη της ειδικής υπηρεσίας έφτασαν στην Κουρούτα μισή ώρα μετά τις τρεις τα ξημερώματα και προχώρησαν σε εκτεταμένους ελέγχους στα μπαρ της περιοχής. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πέντε άτομα προσήχθησαν στο πλαίσιο της επιχείρησης.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, κατά τη διάρκεια των ελέγχων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες κοκαΐνης και χασίς.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το κλιμάκιο είχε προηγουμένως πραγματοποιήσει ανάλογους ελέγχους στην Πάτρα, όπου από την Παρασκευή βρισκόταν σε εξέλιξη οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.