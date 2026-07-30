Τι λένε τα ζώδια για την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026.

Κριός

Θα είστε στο απόγειο της ενέργειάς σας κατά την διάρκεια της μέρας. Κάντε καλή χρήση της, επιλύοντας τρέχοντα αλλά και λιμνάζοντα προβλήματα. Θα είναι μια ευνοϊκή στιγμή για να πραγματοποιήσετε τους στόχους και τα σχέδιά σας. Ωστόσο, να είστε προσεκτικοί και να θυμάστε να ξεκουράζεστε για να μην υπερφορτώνετε τον εαυτό σας.

Ταύρος

Θα εκνευριστείτε γιατί κάποιες αναποδιές και καθυστερήσεις θα σας δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα σε εργασιακό επίπεδο. Ελέγξτε τις αντιδράσεις και τα νεύρα σας, γιατί θα επιβαρύνετε ακόμη περισσότερο το κλίμα. Μην φορτώνεστε και με νέες αρμοδιότητες, γιατί η καθημερινότητά σας δεν αντέχει επιπλέον φόρτο εργασίας. Αναζητήστε την χαρά σε όσα καλά έχετε και μην γίνεστε πλεονέκτες…

Δίδυμοι

Οι πλανητικές επιρροές σήμερα θα φέρουν σύντομα αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον. Προσπαθήστε να προωθήσετε τα επαγγελματικά σας σχέδια και την κοινωνική σας άνοδο. Από αισθηματικής πλευράς τα πράγματα είναι καλύτερα και η αισιοδοξία θα επανέλθει σύντομα στην καρδιά σας. Επωφεληθείτε από την εύνοια της σημερινής μέρας και τακτοποιήστε μια οικονομική σας υπόθεση.

Καρκίνος

Το φεγγάρι θα φέρει κατανόηση από τον ερωτικό σας σύντροφο, τουλάχιστον σε όσους είστε ερωτευμένοι. Οι δεσμευμένοι σε μακροχρόνιες και αρμονικές σχέσεις, θα βιώσετε μια όμορφη περίοδο με το ταίρι σας και ίσως να υπάρξει μια εγκυμοσύνη ή μια γέννα που θα σας απογειώσει συναισθηματικά. Ορισμένες σχέσεις όμως δεν θα έχουν την άριστη δυνατή εξέλιξη, ειδικά εάν είναι προβληματικές, και το διάστημα αυτό μπορεί να κλείσει ο κύκλος τους.

Λέων

Η νίκη που θα καταγράψετε θα μπορούσε να συνοδευτεί από σημαντικές απώλειες, καθώς από την μια θα είστε ενθουσιασμένοι, από την άλλη όμως θα συνειδητοποιήσετε ότι εξαιτίας της νίκης σας αυτής μάλλον χάσατε έναν καλό φίλο… Η οικογενειακή σας ζωή θα σας απασχολήσει επίσης κατά την διάρκεια της μέρας, μια και υπάρχει μια ένταση που σας αποσπά την προσοχή από τις υποχρεώσεις σας. Χειριστείτε τις καταστάσεις με υπομονή και διπλωματία για να επιλυθούν εν τη γενέσει τους.

Παρθένος

Μια διαφωνία ή ένας διαπληκτισμός με έναν συνεργάτη μπορεί να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις σήμερα, εάν δεν κάνετε και οι δύο ένα βήμα πίσω. Και οι δύο έχετε από την σκοπιά σας δίκιο και θα πρέπει να βρείτε τρόπο συνεννόησης. Η ψυχραιμία σας σε μια κατάσταση έντασης που θα υπάρχει θα βοηθήσει να επανέλθει η ηρεμία και να δουν τα εμπλεκόμενα άτομα τις καταστάσεις στην σωστή τους διάσταση.

Ζυγός

Έχετε την ενέργεια που απαιτείται αλλά και την διάθεση να ριχτείτε σε μια νέα περιπέτεια! Για να εξασφαλίσετε όμως την επιτυχία θα πρέπει να είστε κατάλληλα προετοιμασμένοι! Αφήστε τις φοβίες σας στην άκρη και αντιμετωπίστε την κατάσταση κατάματα. Δεν θα πιστεύετε πόσο απελευθερωτικό είναι το συναίσθημα και πόσο καλύτερα αποτελέσματα μπορείτε να επιτύχετε.

Σκορπιός

Θα είστε στο απόγειο της ενέργειάς σας κατά την διάρκεια της μέρας. Κάντε καλή χρήση της, επιλύοντας τρέχοντα αλλά και λιμνάζοντα προβλήματα. Θα είναι μια ευνοϊκή στιγμή για να πραγματοποιήσετε τους στόχους και τα σχέδιά σας. Ωστόσο, να είστε προσεκτικοί και να θυμάστε να ξεκουράζεστε για να μην υπερφορτώνετε τον εαυτό σας.

Τοξότης

Έχετε συνήθως σωστή κρίση, επειδή είστε από τα άτομα που έχουν την δυνατότητα να αντιλαμβάνονται την συνολική εικόνα του προβλήματος. Σήμερα όμως κινδυνεύετε από το συναισθηματικό σας να πάρετε λάθος δρόμο… Φανείτε ανοιχτοί στους κοντινούς σας ανθρώπους και μην διστάζετε να ζητήσετε την βοήθειά τους, εάν την χρειάζεστε. Άλλωστε, ζητώντας βοήθεια, δίνετε στα άτομα που σας αγαπούν την ευκαιρία και την δυνατότητα της προσφοράς.

Αιγόκερως

Η καθημερινή σας ρουτίνα και η υγεία σας χρειάζονται καλύτερη οργάνωση. Μικρές αλλαγές στις συνήθειές σας μπορούν να φέρουν μεγάλη βελτίωση στην ενέργειά σας. Εστιάστε στη λεπτομέρεια στη δουλειά σας για να αποφύγετε περιττά λάθη. Η δημιουργικότητα και ο έρωτας σάς χαρίζουν όμορφες στιγμές. Είναι μια υπέροχη μέρα για να ασχοληθείτε με ένα χόμπι ή να περάσετε χρόνο με παιδιά και αγαπημένα πρόσωπα. Η ρομαντική ενέργεια της ημέρας σάς βοηθά να εκφράσετε τα συναισθήματά σας πιο εύκολα.

Υδροχόος

Η δημιουργικότητά σας βρίσκεται στα ύψη σήμερα! Η μέρα προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία να εκφράσετε τα ταλέντα σας και να καταπλήξετε τα πλήθη. Πέρα από αυτό, θα σας δοθούν ευκαιρίες να αναλάβετε τα ηνία στον επαγγελματικό σας χώρο, αναγνωρίζοντας με τον τρόπο αυτό την εξαιρετική δουλειά που κάνατε το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Ιχθύες

Μια νέα επιχειρηματική πρόταση ή μια ευκαιρία δουλειάς ίσως να υπάρξει σήμερα! Οι πλανητικές συγκυρίες είναι ευνοϊκές και δεν θα πρέπει να την απορρίψετε πριν εξετάσετε τις επιμέρους παραμέτρους… Ο αυθορμητισμός και η ειλικρίνειά σας στον τρόπο που εκφράζετε τη γνώμη σας μπορεί να προκαλέσει προβλήματα με τους γύρω σας. Καλύτερα να λογοκριθείτε, ώστε να αποφύγετε αντιδράσεις που δεν φαντάζεστε.